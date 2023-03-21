Kale Alarm’a A.C.E Awards Müşteri Memnuniyeti Ödülü

Pek çok farklı kategoride güvenlik çözümleri sunan Kale Alarm, Sikayetvar.com tarafından düzenlenen A.C.E Awards “Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri”nde Güvenlik Sistemleri Kategorisi birincisi olarak Diamond Ödülü’nü aldı. Kale Alarm, gerçek kullanıcı geri bildirimlerinin değerlendirilmesi sonucunda kazandığı bu ödülle başarısını bir kez daha tescillemiş oldu.

Kale Endüstri Holding’in 70 yıllık tecrübesini inovatif bakış açısıyla harmanladığı markası Kale Alarm, müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarındaki başarısını, bu yıl da kazandığı A.C.E. Awards ile tescilledi. Sikayetvar.com tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen ve kullanıcı deneyimini başarılı bir biçimde yöneten ulusal ve uluslararası markaların belirlendiği A.C.E Awards 2022 (Achievement in Customer Excellence- Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri)’nde Güvenlik Sistemleri Kategorisi birincisi olan Kale Alarm, Diamond Ödülü almaya hak kazandı.

Kale Alarm sektördeki başarısını bir kez daha kanıtladı

30 farklı sektörden müşteri deneyimini en iyi şekilde yöneten markaların bir araya geldiği ödül töreni Ankara Wyndham Otel’de gerçekleştirildi. Güvenlik Kategorisi Diamond Ödülü’nü Kale Alarm adına Kale Güvenlik Sistemleri Grup Müdürü Kerem Özkan aldı. Özkan, tören sonrası yaptığı açıklamada “Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarımız üst üste üçüncü kez Sikayetvar.com’un düzenlediği anket ile abonelerimiz tarafından ödüle layık görüldü. Bu ödülün arkasında özveriyle çalışan büyük bir ekip var. Alarm İzleme Merkezi ve Kale Alarm mobil uygulama ile kullanıcılarımıza 7/24 kesintisiz hizmet sunuyoruz. Amacımız oluşabilecek her soruna en hızlı şekilde müdahale etmek ve kullanıcılarımızın olumsuz deneyimlerini olumluya çevirmek. Kazandığımız bu ödülle bir kez daha doğru işler yaptığımızı teyit ettik ve gururlandık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da alarm sistemlerimizi müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre tasarlayarak sektöre öncülük etmeyi sürdüreceğiz. Bizleri ödüllendiren tüm kullanıcılarımıza ve Şikayetvar platformuna çok teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

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