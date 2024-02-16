Emekli ikramiyesine zam!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli ikramiyesinin 3 bin TL olduğunu açıkladı.

Ordu’nun Altınordu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşan Erdoğan burada yaptığı açıklamada, emekli ikramiyesinin üç bin TL’ye çıkarıldığını açıkladı.

“Emeklilere nefes aldıracak bütçeyi ayarlıyoruz” diyen Erdoğan “Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki bayramda bu rakamı 3 bin TL’ye yükselteceğiz” ifadelerini kullandı.

Merkezi yönetim bütçesini hazırlarken toplumun tüm kesimlerinin satın alma güçlerini gözettiklerini savunan Erdoğan, ortaya çıkan dengesizlikleri de telafi etmeye çalıştıklarını öne sürdü.

Erdoğan, Ramazan Bayramında emeklilere verilecek ikramiyelerde ‘bütçeyi tekrar zorlama pahasına’ düzenlemeye gidileceğini ve emeklilere 3 bin TL bayram ikramiyesi verileceğini açıkladı.

Merkezi iktidardan yardım almak için belediyelerin aynı partide olması gerektiğini savunan Erdoğan, kasım ayında çöken ve kabararak denizle birleşen sahil yolu projesini yapmakla övündü:

“Biz seçimi kazanınca şunu söyleyeceksiniz. Hükümet AK Parti’de, Cumhurbaşkanı öyle. Belediyede de AK Partili belediyeler olduğunda Ordu’nun kılına zarar gelmez. Samsun ile Hopa’yı birbirine bağlayan sahil yolunu kim yaptı?”

Erdoğan’ın konuşmasının ardından Ordu’da AKP’nin gösterdiği belediye başkan adayları tanıtıldı.

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