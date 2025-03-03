Enflasyon Şubat verileri açıklandı ve tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 2025 yılı itibariyle dikkat çekici oranlara ulaştı. TÜİK verilerine göre Şubat 2025’te yıllık enflasyon %39.05, bağımsız araştırma kuruluşu ENAG’a göre ise %79.51 olarak ölçüldü. Bu fark, önceki aylarda olduğu gibi dikkat çekmeye devam ediyor. Aylık bazda ise TÜİK %2.27, ENAG ise %3.37 oranında bir artış kaydetti. Açıklanan veriler, hayat pahalılığının her geçen gün arttığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Eğitim ve Konut Enflasyon Şubat Ayında Zirvede

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, son bir yıl içinde en çok fiyat artışı yaşayan harcama grupları eğitim ve konut oldu. Eğitim harcamaları %94.90 artarken, konut giderleri %70.81 oranında yükseldi. Gıda ve alkolsüz içeceklerdeki yıllık enflasyon ise %35.11 olarak hesaplandı.

Öte yandan, ulaştırma, lokanta ve oteller, çeşitli mal ve hizmetler gibi sektörlerde de önemli fiyat artışları yaşandı. Ancak, en az artış görülen sektör giyim ve ayakkabı oldu. Bu sektörde yıllık fiyat artışı %20.84 ile sınırlı kaldı. Uzmanlar, giyim ve ayakkabı harcamalarının zorunlu tüketim harcamalarına kıyasla ertelenebilir olmasından dolayı enflasyonist baskının bu alanda daha az hissedildiğini belirtiyor.

TÜİK ve ENAG Arasındaki Fark Devam Ediyor

Son yıllarda olduğu gibi TÜİK ve ENAG arasındaki enflasyon farkı dikkat çekmeye devam ediyor. Resmî veriler ile bağımsız araştırmalar arasında yaklaşık iki katlık bir fark bulunuyor. Bu durum, enflasyon rakamlarına yönelik tartışmaların devam etmesine neden oluyor. Hükümet yetkilileri, TÜİK’in verilerinin güvenilir olduğunu savunurken, bağımsız ekonomistler ve muhalefet partileri ENAG’ın ölçümlerinin gerçeğe daha yakın olduğunu iddia ediyor.

Günlük Hayatta Enflasyonun Etkileri

Açıklanan veriler, vatandaşların günlük yaşamındaki maliyet artışlarını gözler önüne seriyor. Özellikle eğitim ve konut gibi temel harcama kalemlerindeki büyük artışlar, dar gelirli vatandaşları zor durumda bırakıyor. Öğrenciler ve aileler, eğitim masraflarının kontrol edilemez şekilde yükseldiğini belirtirken, kiracılar yüksek kira fiyatları nedeniyle barınma krizine dikkat çekiyor.

Restoran ve otel harcamalarındaki artış da hizmet sektöründeki fiyat baskısını yansıtıyor. Yükselen gıda fiyatları nedeniyle dışarıda yemek lüks hâline gelirken, tatil planları yapmak giderek daha da zorlaşıyor.

Ekonomistler Ne Diyor?

Ekonomi uzmanları, yüksek enflasyonun uzun vadede tüketici güvenini zedeleyebileceğini ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini vurguluyor. Şubat ayı itibariyle enflasyonun halen yüksek seyretmesi, Merkez Bankası’nın faiz politikalarının ne kadar etkili olduğu konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Özellikle temel tüketim ürünleri ve barınma giderlerinin hızla yükselmesi, maaş artışlarının enflasyonu karşılayamadığı gerçeğini de ortaya koyuyor. Bu durum, alım gücünün düşmesine ve vatandaşların günlük yaşamında daha fazla kemer sıkmasına neden oluyor.

Gelecek Aylarda Enflasyon Beklentisi

Piyasalar, önümüzdeki aylarda enflasyonun seyrini takip etmeye devam edecek. Merkez Bankası yetkilileri, 2025 yılı ikinci çeyreğinden itibaren enflasyonda kademeli bir düşüş beklediklerini açıklasa da, fiyat artışları hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, Mart ve Nisan aylarında açıklanacak verilerin ekonomik gidişat açısından kritik olacağı belirtiliyor. Ekonomistler, enflasyonun kontrol altına alınabilmesi için sıkı para politikalarının sürdürülmesi gerektiğini vurguluyor.

Enflasyonun gidişatı, tüketici davranışlarını doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biri olmaya devam ediyor. Özellikle eğitim ve konut gibi kritik sektörlerdeki yüksek artışlar, halkın gündelik yaşamında büyük baskı yaratıyor.

Bu verilere bakıldığında, 2025 yılı enflasyon açısından zorlu bir yıl olmaya devam ediyor gibi görünüyor. Hükümetin alacağı önlemler ve ekonomik politikaların sonuçları, önümüzdeki dönemde fiyat istikrarının sağlanıp sağlanamayacağını belirleyecek. Ayrıntılar ;