Trump’tan kripto para hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin kripto paralar konusunda küresel lider olmasını sağlamak amacıyla beş büyük dijital varlığı içeren bir “Kripto Stratejik Rezervi” oluşturacağını açıkladı. Trump’ın açıklamasının ardından Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP, Solana (SOL) ve Cardano (ADA) gibi büyük kripto paraların fiyatlarında sert yükselişler yaşandı.

Trump’ın açıklaması kripto piyasasını hareketlendirdi

Trump, Pazar günü yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Kripto Stratejik Rezervi’ni oluşturmak için Başkanlık Çalışma Grubu’na talimat verdim. XRP, SOL ve ADA bu rezerve dahil olacak” dedi.

Yaklaşık bir saat sonra yaptığı yeni bir açıklamada ise, “Ve elbette, BTC ve ETH gibi diğer değerli kripto paralar da rezervin merkezinde yer alacak” diyerek Bitcoin ve Ethereum’un da stratejik rezerve dahil edileceğini duyurdu.

Bu açıklamaların ardından:

XRP, Solana ve Cardano fiyatlarında %62’ye varan artışlar görüldü.

Bitcoin ve Ethereum, %10’un üzerinde değer kazandı.

Kripto piyasaları, Trump’ın Kasım 2024’teki seçim zaferinin ardından yükseliş göstermiş, ancak daha sonra yaşanan düzeltmeyle fiyatlar geri çekilmişti. Ancak bu son açıklamalar, yeni bir yükseliş dalgasını tetikledi.

“Kripto Başkenti” vizyonu: Trump’ın stratejisi ne?

Trump’ın ABD’yi “Dünyanın Kripto Başkenti” yapma vizyonunun nasıl gerçekleşeceği henüz netlik kazanmış değil.

Ancak, Cuma günü Beyaz Saray’da düzenlenecek “İlk Kripto Zirvesi”nde bu konuyla ilgili daha fazla detay verilmesi bekleniyor.

Şu ana kadar bilinenler:

Başkanlık Çalışma Grubu, bir “Ulusal Dijital Varlık Stoku” oluşturma ihtimalini araştırıyor.

Stok, ABD hükümetinin yasa dışı işlemlerle el koyduğu kripto paraları kullanabilir.

Bu girişimin, Kongre onayı gerektirip gerektirmediği belirsiz.

Trump’ın, 2021 yılında Bitcoin’i “dolandırıcılık” olarak nitelendirdiği biliniyor. Ancak son dönemde hem kendisi hem de eşi Melania Trump, kendi kripto paralarını piyasaya sürdü. Bu durum, Trump’ın Beyaz Saray politikalarını kendi finansal çıkarları doğrultusunda şekillendirdiği eleştirilerine yol açtı.

Biden döneminde kriptoya baskı vardı

Trump’ın selefi Joe Biden, başkanlığı sırasında kripto sektörüne yönelik sert düzenlemeler ve yasaklamalar getirmişti.

Biden yönetimi, dolandırıcılık ve kara para aklama riskleri nedeniyle kripto şirketlerine yönelik denetimleri sıkılaştırmış ve bazı borsalara ağır yaptırımlar uygulamıştı.

Buna karşılık, Trump yönetimi kriptoyu daha fazla teşvik etmeye hazırlanıyor gibi görünüyor. Ancak bu stratejinin ne kadar uygulanabilir olduğu ve ABD Kongresi’nden destek alıp alamayacağı henüz net değil.

Beyaz Saray’daki kripto zirvesi bekleniyor

Tüm gözler şimdi Trump’ın Cuma günü Beyaz Saray’da düzenleyeceği İlk Kripto Zirvesi’ne çevrildi.

Bu zirvede,

Yeni düzenlemelerin çerçevesi,

ABD’nin kripto piyasalarına yönelik tutumu,

Stratejik rezervin nasıl işleyeceği gibi konular netlik kazanabilir.

Trump’ın kripto hamlesi, kripto para piyasalarında yeni bir dönemin başlangıcı mı olacak, yoksa sadece geçici bir fiyat dalgalanması mı yaratacak? Sorunun cevabı, önümüzdeki günlerde netleşecek.