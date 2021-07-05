Savcı Siyaset Yasağı İstedi!

Muharrem İnce hakkında ‘kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme’ suçlamasıyla açılan davada savcı mütalaasını açıkladı.

Sözcü’den Asuman Aranca’nın haberine göre 1 Temmuz’da görülen duruşmada, İnce’nin 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve siyaset yasağı getirilmesi talep edildi.

8 yıl önce Ergenekon davasını izlemek üzere Silivri’ye giden Muharrem İnce duruşmada çıkan tartışma sırasında salonda görevli üsteğmeni kendisine müdahale etmeye çalışması üzerine iteklemişti.

İnce’nin avukatı Mustafa Kemal Çiçek, Ergenekon’a bakan mahkeme heyetinin ‘FETÖ’den ihraç edildiğini, üsteğmenin de şikayetçi olmadığını hatırlatarak, “Talebin mahkeme tarafından kabulü halinde, verilecek karar Türk siyasi tarihine kara leke olarak geçecektir” dedi.