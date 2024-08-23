Fed Başkanı Jerome Powell açıkladı: Faiz indirimi zamanı geldi

ABD Merkez Bankası Başkanı, yetkililerin faiz oranlarını düşürmesi için “zamanın geldiğini” söyledi ancak borçlanma maliyetlerinin ne kadar hızlı veya ne kadar düşebileceğine dair çok az ipucu verdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın konuşması yakından takip ediliyordu. Zira artan işsizlik, ABD ekonomisinin daha yüksek faiz oranları altında nasıl dayanacağına ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Powell, bankanın ABD’de pandemi sırasında başlayan fiyat artışlarının geride kaldığına dair güven kazandıkça iş piyasasına giderek daha fazla odaklandığını söyledi.

Fiyat artış hızını takip eden enflasyon, ABD’de geçen ay yüzde 2,9’a gerileyerek Mart 2021’den bu yana en düşük seviyeye ulaştı.

Fed Başkanı Jerome Powell: Zamanı geldi

Powell, Wyoming’deki Jackson Hole’da düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, “Politikanın ayarlanması için zaman geldi” dedi ve kesintilerin zamanlaması ve hızının verilere bağlı olacağını sözlerine ekledi.

Bu açıklamalar, Fed’in iki yıldan uzun süredir fiyat istikrarına odaklandığı yeni bir mücadelenin başlangıcına işaret ediyor.

Fed, Temmuz ayından bu yana temel borç verme faiz oranını yaklaşık %5,3 seviyesinde sabit tuttu ve İngiltere de dahil olmak üzere diğer ülkelerin merkez bankalarının uyguladığı faiz indirimlerini erteledi.

Powell, ABD ekonomisinin yüksek faiz oranlarını karşılayabilecek kadar sağlıklı olduğunu savunarak, hanelerin fiyatlardaki artışa ve borçlanma maliyetlerindeki artışa dayanmasına yardımcı olan istikrarlı istihdam artışına işaret etti.

Ancak bu kazanımlar geçen yıla kıyasla önemli ölçüde yavaşladı ve işsizlik oranı %4,3’e yükseldi. Bu durum, Fed’in politikalarının büyümeyi sekteye uğratacağı ve milyonlarca insanı işsiz bırakacağı yönündeki korkuları yeniden canlandırdı.

ABD, Fed’in daha önceki faiz artırım kampanyalarının çoğundan sonra ekonomik durgunluk yaşadı.

Powell konuşmasında, iş piyasasında önemli bir yavaşlama olduğunu kabul ederek, Fed’in “daha fazla soğumayı istemediğini veya memnuniyetle karşılamadığını” söyledi.

Ancak yakın gelecekte yeni bir durgunluk yaşanacağı yönündeki endişelere karşı çıkarak, işsizlik oranındaki artışın işten çıkarmalarda ani bir artıştan değil, işe alımlardaki yavaşlamadan kaynaklandığını savundu.

“Ekonominin güçlü bir işgücü piyasası korunarak %2 enflasyona geri döneceğini düşünmek için iyi nedenler var” diyen Trump, daha sonra “pandemi ekonomisinin” “diğerlerinden farklı” olduğunu da sözlerine ekledi.

Bu açıklamaların ardından borsalar yükseldi ve Dow, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri yüzde 0,5’in üzerinde yükseldi.

Analistler, bankanın gelecek ay yapacağı toplantıda faiz oranlarını şu anki beklentilere göre en az 0,25 puan, hatta belki daha fazla düşüreceğinin konuşmayla kesinleştiğini belirtti.

Capital Economics Kuzey Amerika Baş Ekonomisti Yardımcısı Stephen Brown, konuşmasının ardından yaptığı açıklamada, “Herhangi bir rehberliğin olmaması Powell’ın seçeneklerini açık tuttuğunu gösteriyor.” dedi.



Tüm dünyanın merakla beklediği açıklama ABD Merkez Bankası’ndan geldi. İşte, Fed faiz kararı…

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