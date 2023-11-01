FED faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı.

Fed kararı bekleniyordu

Fed, Kasım ayı toplantısında beklentilere paralel olarak politika faizini değiştirmeyerek 22 yılın zirve seviyesi olan yüzde 5,25 – 5,50 aralığında sabit tuttu.

Banka böylece 2 toplantı üst üste faizi değiştirmedi.

Ekonomistler haklı çıktı

Ekonomistlerin beklentisi de politika faiz aralığının bu seviyede kalması yönündeydi.

Fed, daha sıkı finansal koşullar ve kredi koşullarının ekonomiyi etkilemeye devam edeceğini belirtti. Yetkililer, ek politika sıkılaştırmasının kapsamını değerlendireceğini yineledi.

Fed, Eylül ayı toplantısında da faizleri değiştirmemiş, Fed yetkilileri bu yıl için bir artış daha öngörmüştü.

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