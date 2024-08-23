CHP’den Abdurrahman Dilipak’a cevap geldi

Gazeteci Abdurrahman Dilipak’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkındaki iddialara cevap geldi.

Abdurrahman Dilipak’a yalanlama

CHP iletişim sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bu kadar kuyruklu yalanı, iftirayı bir yazıya nasıl sığdırdınız. Bu komplo teorilerini yazarken hiç mi Allah’tan korkmadınız? Günaha girerim diye hiç mi düşünmediniz? Pes doğrusu” ifadeleri kullanıldı.

Özgür Özel’in ayağı kırıldı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır geçtiğimiz günlerde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ayağının kırıldığını açıkladı.

Başarır, “Bugün Filistin Devlet Başkanını TBMM’de ağırladık. Çok önemli mesajlar verdi, dünyaya mesajlar verdi. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, bugün burada olmayı çok istiyordu; ama ayağında basit bir kırık oluştu. Yarından sonra büyük bir ihtimalle doktorların gözetiminde ortopedik bir yardımla yürüyebilecek. Burada olmayı dediğim gibi çok istiyordu. Çünkü o da Filistin’in haklı mücadelesine sonuna kadar destek verdi” ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci Abdurrahman Dilipak gündemi sarsacak bir iddiada bulunarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ayağının kırılmadığını, silahla vurulduğunu ileri sürdü!

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