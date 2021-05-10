Ekonomi
Kripto Piyasasında Şok! En Büyük Borsada İşlemler Durdu
Kripto para piyasasında en çok işlem yapılan borsa olan Binance işlemlerin durdurulduğunu açıkladı.
Kripto para borsası Binance para çekimlerinin geçici olarak durdurulduğunu ve ekiplerin konu üzerinde çalıştığını açıkladı
Binance tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada “Tüm para çekme işlemleri #Binance’da geçici olarak askıya alınmıştır.
Ekibimizin üzerinde çalıştığından emin olabilirsiniz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler ve sabrınız için teşekkür ederiz.” denildi.
Binance bugün TSİ 14:00’te popüler kripto para Shiba Inu’yu (SHIB) listeleyeceğini açıklamıştı.
Son Dakika: Sorun Giderildi
Açıklamadan kısa bir süre sonra Binance yeni bir açıklama yaparak sorunun giderildiğini ve para çekme işlemlerinin yeniden başladığını duyurdu.