Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK, 2025 yılı Mayıs ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre, TÜFE bir önceki aya göre %1,53, geçen yılın aralık ayına göre %15,09, geçen yılın aynı ayına göre %35,41 ve on iki aylık ortalamalara göre %45,80 artış gösterdi.

Ana harcama gruplarında değişim

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunda yıllık değişimler şu şekilde: gıda ve alkolsüz içeceklerde %32,87 artış, ulaştırmada %24,59 artış ve konutta %67,43 artış. Bu grupların yıllık değişime olan etkileri ise sırasıyla %8,25, %4,07 ve %9,34 oldu.

Aylık bazda ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,71 düşüş, ulaştırmada %2,66 artış ve konutta %2,99 artış gerçekleşti. Bu grupların aylık değişime etkileri ise % eksi 0,18, %0,40 ve %0,48 olarak kaydedildi.

Üretici fiyat endeksi ve diğer veriler

Yurt içi üretici fiyatları mayıs ayında bir önceki aya göre %2,48, yıl başından bu yana %12,92, geçen yılın aynı ayına göre %23,13 ve on iki aylık ortalamalara göre %30,17 arttı.

Endekste yer alan 143 temel başlıktan 28’inin endeksi düştü, 4’ünde değişiklik olmadı ve 111 başlıkta artış görüldü.

Haziran ayı kira artış tavanı

Açıklanan enflasyon verileriyle birlikte Haziran ayı için kira artış tavan oranı da belli oldu. On iki aylık ortalamalara göre belirlenen oran %45,80 olarak gerçekleşti.

