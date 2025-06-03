‘King of the Hill’in yıldızı Jonathan Joss silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Amerikalı oyuncu Jonathan Joss, 59 yaşında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Variety’nin haberine göre, olay yerinde yapılan incelemede ünlü aktörün yol kenarında ölü bulunduğu açıklandı.

Olayın detayları

Polis raporlarına göre, Joss, “silahlı saldırıda aldığı yaralar” nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırının faili olduğu belirtilen 56 yaşındaki Sigfredo Alvarez Ceja gözaltına alındı.

Jonathan Joss kimdir?

Jonathan Joss, ‘King of the Hill’ dizisinin 2. sezonundan 13. sezonuna kadar John Redcorn karakterini seslendirmişti. Bu rolle 1996’da bir trafik kazasında hayatını kaybeden Victor Aaron’dan devraldığı karakterle tanındı.

Joss, ayrıca ‘Parks and Recreation’ dizisinde Şef Ken Hotate rolüyle izleyici karşısına çıktı. ‘Tulsa King’, ‘Ray Donovan’, ‘True Grit’ ve ‘The Magnificent Seven’ gibi dizi ve filmlerde de rol aldı.

Sanatçı, aynı zamanda The Red Corn Band adlı müzik grubunun bir üyesiydi.

