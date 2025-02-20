Ekonomi

Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 14 Şubat haftasında 173,2 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Swap hariç net rezervler de 71,5 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.

Aslı20/02/2025
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Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 14 Şubat haftasında 173,2 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 14 Şubat haftasında 173,2 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Seyşeller

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 14 Şubat haftasında rezervlerinde önemli bir artış kaydetti. Brüt döviz rezervleri 3 milyar 748 milyon dolar artışla 100 milyar 677 milyon dolara yükselirken, altın rezervleri 1 milyar 912 milyon dolar artarak 72 milyar 475 milyon dolara ulaştı.

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1 Merkez Bankası rezervleri arttı
2 TCMB rezervleri 2023’ten bu yana nasıl değişti?

Merkez Bankası rezervleri arttı

Bu yükselişle birlikte TCMB’nin toplam rezervleri, bir önceki haftaya göre 5 milyar 660 milyon dolar artışla 173 milyar 152 milyon dolara ulaşarak tarihi rekor kırdı. Ayrıca, swap hariç net rezervler de 71 milyar 498 milyon dolar seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine erişti.

Rezervlerdeki artışın nedenleri:

Döviz girişinin hızlanması

Altın fiyatlarındaki yükselişin rezervlere katkı sağlaması

Merkez Bankası’nın rezerv politikalarındaki istikrarlı yönetim

TCMB rezervleri 2023’ten bu yana nasıl değişti?

Tarih     Altın Rezervleri (Milyar $)           Brüt Döviz Rezervleri (Milyar $) Toplam Rezervler (Milyar $)

29.12.2023        48,2      92,8      141,0

26.04.2024        59,1      64,9      124,0

28.06.2024        58,0      84,8      142,9

25.10.2024        65,8      93,5      159,3

03.01.2025        65,3      92,5      157,9

14.02.2025        72,4      100,6    173,2

Son dönemdeki yükselişin sürdürülebilir olup olmayacağı ve TCMB’nin önümüzdeki dönemde nasıl bir rezerv politikası izleyeceği ekonomi çevrelerinde yakından takip ediliyor.

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Aslı20/02/2025
74 1 dakika okuma süresi
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