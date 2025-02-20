Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 14 Şubat haftasında rezervlerinde önemli bir artış kaydetti. Brüt döviz rezervleri 3 milyar 748 milyon dolar artışla 100 milyar 677 milyon dolara yükselirken, altın rezervleri 1 milyar 912 milyon dolar artarak 72 milyar 475 milyon dolara ulaştı.

Merkez Bankası rezervleri arttı

Bu yükselişle birlikte TCMB’nin toplam rezervleri, bir önceki haftaya göre 5 milyar 660 milyon dolar artışla 173 milyar 152 milyon dolara ulaşarak tarihi rekor kırdı. Ayrıca, swap hariç net rezervler de 71 milyar 498 milyon dolar seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine erişti.

Rezervlerdeki artışın nedenleri:

Döviz girişinin hızlanması

Altın fiyatlarındaki yükselişin rezervlere katkı sağlaması

Merkez Bankası’nın rezerv politikalarındaki istikrarlı yönetim

TCMB rezervleri 2023’ten bu yana nasıl değişti?

Tarih Altın Rezervleri (Milyar $) Brüt Döviz Rezervleri (Milyar $) Toplam Rezervler (Milyar $)

29.12.2023 48,2 92,8 141,0

26.04.2024 59,1 64,9 124,0

28.06.2024 58,0 84,8 142,9

25.10.2024 65,8 93,5 159,3

03.01.2025 65,3 92,5 157,9

14.02.2025 72,4 100,6 173,2

Son dönemdeki yükselişin sürdürülebilir olup olmayacağı ve TCMB’nin önümüzdeki dönemde nasıl bir rezerv politikası izleyeceği ekonomi çevrelerinde yakından takip ediliyor.

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