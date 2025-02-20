Avrupa, Kuzey Afrika’nın temiz enerjisini kullanıyor

Greenpeace’in yeni raporu, Avrupa ülkelerinin Fas ve Mısır’daki yenilenebilir enerji projelerini destekleyerek, bu ülkelerin karbon emisyonlarını azaltma çabalarını baltaladığını ortaya koyuyor. Avrupa’nın enerji arzını çeşitlendirme stratejisinin merkezinde bulunan bu iki Kuzey Afrika ülkesi, güneş ve rüzgar enerjisi potansiyellerini Avrupa’ya ihraç etmek için kullanırken, kendi ekonomileri hâlâ fosil yakıtlara bağımlı durumda.

Kuzey Afrika’da kirlilik

Rapora göre, Avrupa destekli projeler, yerel halkın yerinden edilmesine ve milyonlarca litre tatlı suyun tüketilmesine neden olurken, Mısır ve Fas, çevresel maliyetleri üstlenmek zorunda kalıyor. Özellikle Mısır, Avrupa’ya daha fazla doğal gaz satabilmek için mazot gibi yüksek kirlilik yaratan yakıtları daha fazla kullanmaya başladı.

Fas fosil yakıtlara bağımlı

Fas‘ta ise TotalEnergies’in 10.6 milyar dolarlık yeşil hidrojen ve amonyak yatırımı ile Almanya’nın 300 milyon euroluk yeşil hidrojen projeleri Avrupa için enerji üretirken, Fas halkı fosil yakıtlara bağımlı kalmaya devam ediyor.

Greenpeace Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kampanya Lideri Hanen Keskes, “Küresel kuzey, enerji tüketimini azaltmalı ve kendi yenilenebilir enerji altyapısını geliştirmeli. Aksi takdirde, çevresel maliyetler küresel güneye yıkılmaya devam edecek,” diyerek küresel enerji politikalarının adil dönüşüm ihtiyacına dikkat çekti.

