Cemal Enginyurt HÜDA PAR Sert Tepki: “Cumhuriyet ve Atatürk Düşmanı Bir Parti”

Cemal Enginyurt HÜDA PAR tartışmasıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç’in Meclis’te Kemalizm’i hedef alan ifadeleri ve Diyarbakır Milletvekili Serkan Ramanlı’nın CHP’ye yönelik eleştirileri sonrasında, CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, HÜDA PAR’ın kapatılması gerektiğini yine dilendirdi.

HÜDA PAR Milletvekillerinin Açıklamaları

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, partisinin Diyarbakır’da düzenlediği “Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı”na yönelik eleştirilere yanıt verdi. Konuşmasında, “Kürt meselesinin sebebi Kemalizm’dir, çözümü de İslam’dadır. Kemalizm zehirdir, biz bu zehri yutmayacağız.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, HÜDA PAR Diyarbakır Milletvekili Serkan Ramanlı, CHP’yi eleştirerek, “Siz ancak Kandil’in zemininde buluşursunuz çünkü Kemalizm’in ikiz kardeşi Apoizm’dir. Biz İslami çözüm dedikçe sizin şartelleriniz atıyor.” şeklinde konuştu.

Cemal Enginyurt HÜDA PAR ı Hedef Aldı Atatürk Ve Cumhuriyet Düşmanları

Bu açıklamaların ardından, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabı üzerinden HÜDA PAR’a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Enginyurt, “HÜDA PAR derhal kapatılmalı. HÜDA PAR, Türk, Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı bir partidir. HÜDA PAR ile Kandil’in talepleri aynıdır.” ifadelerini kullandı.

Enginyurt, HÜDA PAR’ın Türk bayrağına, devlete ve Atatürk’e karşı olduğunu, demokrasiden yararlanarak demokrasiyi ortadan kaldırmaya çalıştığını da belirtti.

HÜDAPAR İlk 4 Maddeye Meydan Okuyor

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ilk dört maddesi, devletin temel niteliklerini ve değiştirilemez hükümlerini belirler. Bu maddeler, Türkiye’nin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğunu ve Atatürk milliyetçiliğine bağlılığını vurgular. Özellikle, Anayasa’nın başlangıç kısmında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün belirlediği ilke ve inkılaplara bağlılık esastır.

Anayasa’nın 4. maddesi, ilk üç maddenin değiştirilemeyeceğini ve değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceğini hükme bağlar. Bu bağlamda, Atatürk ilke ve inkılaplarına yönelik hakaret veya aşağılayıcı ifadeler, Anayasa’ya aykırı olup, hukuki yaptırımları beraberinde getirebilir.

Nitekim, 5816 sayılı “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun”un 1. maddesi, Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kişilerin bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağını belirtir.

Siyasi Arenada Tepkiler

HÜDA PAR milletvekillerinin açıklamaları, siyasi arenada geniş yankı uyandırdı. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Dinç’in sözlerine tepki göstererek, “Kemalizm zehir değil, aksine bu ülkenin harcı, temeli, çimentosudur!” dedi.

Kış, ayrıca, “Cumhuriyet sayesinde konuşabiliyor, milletvekili olabiliyorsunuz ama Cumhuriyet düşmanlığını sürdürecek cesareti de yine Cumhuriyet’in hoşgörüsünden alıyorsunuz!” ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda, Anayasa’nın 4. maddesinin kaldırılması gerektiğini savunmuştu. Yapıcıoğlu, “Biz, anayasanın 4’üncü maddesi olmasın diyoruz. 4. madde gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır.” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamalar, HÜDA PAR’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerine yönelik eleştirilerinin bir devamı olarak değerlendiriliyor.

HÜDA PAR milletvekillerinin Meclis’teki açıklamaları ve Cemal Enginyurt’un tepkileri, Türkiye’nin kurucu değerleri ve anayasal ilkeleri etrafında süregelen hassasiyetleri bir kez daha gündeme taşımıştır. Bu tür açıklamalar, siyasi partiler arasındaki gerilimi artırırken, toplumda da farklı görüşlerin dile getirilmesine neden olmaktadır.

HÜDA PAR’ın Anayasa’nın değiştirilemez maddelerine yönelik eleştirileri ve Kemalizm’e karşı tutumu, siyasi arenada tartışmalara yol açmaya devam etmektedir. Önümüzdeki süreçte, bu tartışmaların nasıl bir seyir izleyeceği ve hukuki boyutlarının ne olacağı merakla beklenmektedir.

Cemal Enginyurt’un HÜDA PAR’a yönelik sert eleştirileri ve partinin kapatılması çağrısı, siyasi gündemde önemli bir yer tutmaktadır. Atatürk İlke ve devrimlerini açıktan hedef alan bu konuda çalıştay düzenleyen partinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu olmak ile birlikte her şeyi başlatan Bölücü Çalıştay Hükümet Kanadından Tepki Almıştı.

