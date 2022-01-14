Nike’tan Tartışmalı Karar: COVID-19 Aşısı Olmayan Çalışanların İşten Çıkarılması Planlanıyor

COVID-19 pandemisi, iki yıla yakın süredir hayatımızda bulunuyor. Milyonlarca insanın ölümüne yol açan pandemi, birçok insanın iş ve özel hayatına zarar veriyor. Son zamanlarda ortaya çıkan Omicron varyantı da vakaların artmaya devam edebileceğini, henüz salgının bitmediğini gözler önüne seriyor. Bu yüzden de bilim insanları tüm açıklamalarında, hastalığa karşı en büyük silahın aşı olduğunu vurguluyor.

Bilindiği üzere bazı insanlar aşı olmak istemeyebiliyor. Bazı yetkililer de ‘aşı zorunluluğu’ getirmenin bu konu için uygun çözüm olduğuna inanıyor. Tabii binlerce insanın çalıştığı dev şirketlerde de benzer durumlar yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda teknoloji devi Google’ın aşı olmayan çalışanlarını ‘kovmakla’ tehdit ettiğini sizlerle paylaşmıştık. Gelen haberlere göre şimdi de bir başka dev şirket, yakın zamanda aşı olmayan çalışanlarına yönelik tartışma yaratacak bir hamle yapabilir.

Nike, hafta sonundan itibaren aşısız çalışanlarını işten çıkarmaya başlayacak

Geçtiğimiz ay Metaverse işine girdiğini duyuran ve dünyanın en büyük spor eşyası üreticilerinden olan Nike, bu hafta sonundan itibaren ABD’deki aşı olmayan çalışanlarını işten çıkarmaya başlamayı planlıyor. The Oregonian’ın haberine göre geçtiğimiz ekim ayından beri ‘aşı zorunluluğu’ uygulayan şirket, 15 Ocak Cumartesi gününden itibaren, dini veya tıbbi sebebi olmayan aşısız çalışanlarını işten çıkarmaya başlayacak.

Gelen haberlere göre, geçen hafta bir Nike çalışanına gönderilen e-postada, “Doğrulama sürecini tamamlayamadınız. Kayıtlarımızda da herhangi bir muafiyete (dini veya tıbbi bir sebep) sahip olmadığınızı gözlemledik. Sonuç olarak politikalarımıza uymadığınız için 15 Ocak 2022 Cumartesi günü işinize son verilmesi planlanıyor” ifadeleri kullanıldı ve şirketin bu uygulamaya ne zaman başlayacağı konusunda bilgi edinildi.

Geçtiğimiz aylarda şirket CEO’su John Donahoe 10 Ocak’ta hibrit çalışma modeline geçeceklerini, aşı zorunluluğu kararına olumlu dönütler aldıklarını söylemişti. Ancak gelen yeni haberler tartışma yarattı. Zaten dünya genelinde de birçok insan bu konu hakkında ikiye ayrılmış durumda. Bazıları aşı zorunluluğunun olmaması gerektiğini, diğerleri ise salgını sona erdirmek için bu uygulamanın şart olduğunu düşünüyor. Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Nike’ın bu hamlesi doğru mu?