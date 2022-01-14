Twitter’da bu gün ‘Penaltı’ gündem oldu

TRT Muhabiri Tuna Akdemir Basthuayi-Vetrih pozisyonu top oyunda olmadığı için penaltı olamaz. Ama VAR’ın çağırıp, kasten bilerek yapılan ayağa basmayı seyrettirmesi lazımdı. Net kırmızı kart. Emirhan’ın pozisyonu da net penaltı.” diye yorum yaptığı pozisyona yorum yapan Ahmet Bedir adlı sosyal medya kullanıcısı ise BJK Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin meşhur avans vermek zorundayız lafını hatırlattı.

Olsun önemli değil avans verdik ya. Trabzonlu başkanın olursa böyle olur. — Ahmet bedir (@Ahmetbedir4006) January 14, 2022

“Bu pozisyon net penaltı. Ceza sahası içinde Batshuayi’nin bile bile ayağına basıyor penaltı ve kırmızı kart. Bu düzen şampiyonu zaten belirledi amaç her sene olduğu gibi Beşiktaş’ı her zaman düşürmek. Artık yeter!!! Hakkımızı yiyorsunuz ya “

Bu pozisyon net penaltı. Ceza sahası içinde Batshuayi’nin bile bile ayağına basıyor penaltı ve kırmızı kart. Bu düzen şampiyonu zaten belirledi amaç her sene olduğu gibi Beşiktaş’ı her zaman düşürmek. Artık yeter!!! Hakkımızı yiyorsunuz ya Allah sizin belanızı versin!#BJKvGFK pic.twitter.com/QdJeVxJc8I — MehmetRockstar🔥 (@MeHmEtRockstarr) January 14, 2022

Önceki gün basın toplantısı yapan Ahmet Nur Çebi :

“VAR hakemi hata yapamaz. Artık beni susturamazlar demişti”

“VAR hakeminin ‘Onu görmedim, bunu görmedim…’ deme hakkı yok. VAR hakemi hata yapamaz. Yanlış yapıyorsa, kasıtlı yapıyordur. VAR hakemlerinin orta hakem olmaması gerektiğini defalarca söyledim. ‘Gençlere düdük verilsin.” dedik. Bazı maçlarda hakemlere baskı oluyor, ‘Derbilere yabancı hakem verilsin.’ dedik. Bunları dedik diye bazı arkadaşlar Beşiktaş’a zarar mı vermeye çalışıyor? TFF’yi uyarıyorum. Bazı arkadaşların yürüyen düzene isyan etmelerine isyan eden bir grup var. Bunları bulup çıkaracaklar ve engel olacaklar. Cezası yöneticilikten men edilmek bile olsa artık beni susturamayacaklarını, birilerini kollamak adına birilerini yakmamaları gerektiğini ifade etmek istiyorum.”