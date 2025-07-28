Samsung’dan Tesla’ya dev yatırım: 16,5 milyar dolarlık çip anlaşması

Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics, Tesla ile 16,5 milyar dolarlık çip tedarik anlaşmasına imza attı. Anlaşmanın detayları ilk etapta gizli tutulsa da, Tesla CEO’su Elon Musk’ın sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamalarla iş birliği doğrulandı. Samsung’un Teksas’taki yeni dev fabrikasının yalnızca Tesla’nın yapay zeka destekli yeni nesil AI6 çipleri için çalışacağı belirtildi.

Yeni nesil AI6 çipler için üretim başlıyor

Samsung’un Güney Koreli regülasyon kurumuna yaptığı bildirime göre, söz konusu anlaşmanın resmi başlangıç tarihi 26 Temmuz 2025 olarak açıklandı. Üretimin 31 Aralık 2033’e kadar süreceği belirtilirken, taraf ismi başlangıçta açıklanmadı.

Ancak Elon Musk, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Tesla’nın söz konusu iş birliğindeki taraf olduğunu açıkladı. Musk, “Samsung’un devasa yeni Teksas fabrikası, Tesla’nın yeni nesil AI6 çiplerine özel olarak çalışacak. Bu işin stratejik önemi çok büyük” ifadelerini kullandı.

Musk: Bu anlaşma, resmi rakamın da üzerine çıkabilir

Musk, anlaşmanın önemini vurgularken, üretim verimliliğini artırmak için Tesla’nın da üretim sürecine doğrudan katkı sağlayacağını duyurdu:

“Samsung, Tesla’nın üretim verimliliğini artırmasına destek olmasını kabul etti. Bu çok kritik bir nokta. Üretim hattını bizzat takip edeceğim.”

Ayrıca anlaşmanın büyüklüğünün açıklanan 16,5 milyar doların da üzerine çıkabileceğini belirtti.

Teknoloji yarışında kritik adım

Samsung, Nisan ayında yaptığı duyuruda 2 nanometre teknolojisiyle seri üretime başlamayı planladığını açıklamıştı. Bu yeni teknoloji, daha yüksek işlem gücü ve enerji verimliliği anlamına geliyor. Tesla için üretilecek AI6 çipler de bu yeni nesil tasarım teknolojisini kullanacak.

Bu anlaşma ile Samsung, çip üretiminde TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) gibi dev rakiplerine karşı stratejik bir hamle yapmış oldu.

Samsumg hisseleri sıçradı

Anlaşmanın kamuoyuna yansımasının ardından Samsung’un hisseleri pazartesi günü yüzde 6’dan fazla artarak Eylül 2024’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Tesla anlaşmasıyla atakta

Samsung’un, yapay zeka destekli yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) çiplerinde rakipleri SK Hynix ve Micron’un gerisinde kaldığı biliniyor. Nvidia’nın HBM çip tedarikçisi olan SK Hynix’in bu alandaki üstünlüğü devam ederken, Samsung’un kendi HBM çiplerini Nvidia’ya onaylatma sürecinin Eylül’e ertelendiği bildirildi.

ABD’den yükselen talep

Samsung’un 2 nanometre teknolojisiyle çip üretimi konusunda bir diğer potansiyel müşterisi de ABD’li çip üreticisi Qualcomm. Güney Kore basınına göre Qualcomm, Samsung ile üretim konusunda görüşmeler yürütüyor.

