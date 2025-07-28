Galatasaray’a Donnarumma fırsatı!

Gianluigi Donnarumma’yı isteyen çok!

Galatasaray, Fernando Muslera’nın ayrılığı sonrası kaleci konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda, Manchester City’den Ederson’un ardından Paris Saint Germain’in İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma ismi gündemde. İtalyan gazetesi Corriere dello Sera, “Donnarumma, PSG’den ayrılabilir. Sözleşme uzatma görüşmeleri çıkmaza girdi, oyuncu 12 milyon Euro maaş talep ediyor. Bu arada kaleci Chevalier’in (40 milyon Euro) Paris’e gelişi yakın. Galatasaray onu transfer etmek istiyor, bazı Suudi kulüpler de öyle. Manchester United ve Manchester City ısrarcı, Chelsea de ilgileniyor” şeklinde haber yaptı.

Gianluigi Donnarumma, Avrupa’da kalma taraftarı

Paris Saint Germain ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek Gianluigi Donnarumma, cazip tekliflerle gelen Suudi Arabistan Ligi takımlarına gitmek istemiyor. 26 yaşındaki file bekçisi, İngiltere Premier Ligi’ni tercih etse de Manchester City, Manchester United ve Chelsea’nin yıllık 12 milyon Euro net maaşa soğuk baktığı belirtiliyor. Bunun üzerine devreye giren Galatasaray, Gianluigi Donnarumma ve Paris Saint Germain ile görüşmelerini sürdürüyor. İtalyan file bekçisinin geleceği birkaç gün içerisinde netleşecek.