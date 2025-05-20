Elon Musk’tan Tesla’ya beş yıllık bağlılık sözü

Tesla hissedarları arasında son dönemde sıkça dile getirilen “Elon Musk Tesla’ya ne kadar bağlı?” sorusuna yanıt, doğrudan Musk’tan geldi. Bloomberg’in Katar Ekonomi Forumu kapsamında Doha’da gerçekleştirdiği röportajda konuşan Musk, Tesla’daki CEO’luk görevini beş yıl daha sürdüreceğini açıkça ifade etti.

Elon Musk’ın Tesla’da kontrolü bırakma niyeti yok

Tesla’nın başında kalma gerekçesini “makul bir kontrol ihtiyacı” olarak açıklayan Musk, “Bu bir para meselesi değil. Bu, şirketin geleceği üzerinde makul bir kontrol meselesi” ifadelerini kullandı. Musk, şirketten çıkarılmasını engelleyecek oylama gücünü korumak istediğini de vurguladı.

Politik faaliyetlere tepkilerin hedefi oldu

Eski ABD Başkanı Donald Trump’a danışmanlık yaparak Hükümet Verimliliği Departmanı’na katkı sağlayan Musk, siyasi angajmanları nedeniyle Tesla mağazaları ve tesislerinin protestolara hedef olduğunu belirtti. Kendisinin bu tepkileri kişisel olarak algılayıp algılamadığı sorusuna, “Evet” yanıtını veren Musk, ölüm tehditleri ve sembolik infazların kabul edilemez olduğunu söyledi: “Siyasi konulara itiraz etmek elbette kabul edilebilir. Ama şiddete, tehditlere varan tepkiler asla kabul edilemez.”

Siyasi kampanyalara harcadığı para azalacak

Musk, gelecekte siyasi kampanyalara daha az para harcamayı planladığını da duyurdu. Cumhuriyetçi kanatta giderek daha görünür bir isim haline gelen Musk, siyasi faaliyetlerinin Tesla üzerindeki etkisini azaltmak istediğini ima etti.

Starlink’te bağımsızlık sinyali

SpaceX’in sahibi olduğu uydu internet hizmeti Starlink’in de gündeme geldiği röportajda Musk, bu birimin ileride bağımsız bir halka açık şirkete dönüşebileceğini söyledi. “Starlink’in gelecekte halka açılması mümkün,” ifadelerini kullandı.

Tesla hisselerine hafif artış

Yılın başından bu yana dalgalı bir seyir izleyen Tesla hisseleri, Musk’ın bu açıklamalarının ardından Salı günü yaklaşık %1 oranında yükseldi. Ancak hisse senedi, yıl genelinde hâlâ %12’nin üzerinde değer kaybı yaşadı.

