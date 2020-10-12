TÜİK’e Göre Temmuz Ayında İşsizlik Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, işsiz sayısı 2020 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,5 puanlık azalış ile yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puanlık azalış ile yüzde 15,9 oldu.

Kurum verilerine göre Temmuz döneminde İstihdam edilenlerin sayısı 2019 temmuz ayına göre 1 milyon 254 bin kişi azalarak 27 milyon 263 bin kişi, istihdam oranı ise 2,9 puanlık azalış ile yüzde 43,5 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 361 bin, sanayi sektöründe 246 bin, hizmet sektöründe 761 bin kişi azalırken inşaat sektöründe ise 114 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,4’ü tarım, yüzde 19,6’sı sanayi, yüzde 6,1’i inşaat, yüzde 54,9’u ise hizmet sektöründe yer aldı.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oluşturduğu kayıt dışı çalışan oranı yüzde 32,7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,1 puan azalarak yüzde 20,1 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,2 puanlık azalışla yüzde 25,9, istihdam oranı ise 4,5 puan azalarak yüzde 30,4 oldu.