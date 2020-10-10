Siyah Havyar Mucizesi: Royal Caviar Cream

Türkiye’nin ilk ve tek siyah havyar üreticisi Royal Balıkçılık, Royal Caviar markası ile ürünleri ile her zaman genç kalmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Siyah havyar kremi ile gençleşmek için 29 Ekim fırsatı sizleri bekliyor.

Tüm dünyada koruma altına alınmış Sturgeon balığından siyah havyar üretmek üzere kurulmuş Türkiye’deki ilk ve tek siyah havyar üretim merkezi olan Royal Balıkçılık, tam 120 ülke ile yaptığı ticareti Türkiye’de de en özel ürünlerle sürdürüyor.

Türkiye’nin en büyük ilk 500 ihracatçı firması arasında iki firması yer alan Tosmur Grup bünyesindeki Royal Caviar tarafından üretilen siyah havyar ürünleri tüm dünyada büyük ilgi görüyor. Dünyadaki rakiplerinden daha yüksek havyar ve güçlü içeriğe sahip geniş ürün yelpazesiyle ön plana çıkan ROYAL CAVİAR’ın ürettiği siyah havyar kremi ile yaşlılığa dur deyin.

Yaşlılık Karşıtı Pürüzsüzleştirici Havyar Kremi

A, D, B12, B6 vitaminleri ile Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Demir ve Protein içerikleri açısından en önemli besin kaynaklarından biri olan siyah havyar içerikli Royal Havyar Kremi, özel olarak tasarlanmış formülü ile ciltteki yaşlanma belirtileriyle savaşıyor. Yaşlılık karşıtı Royal Havyar Kremi cildinize ışıltılı bir görünüm kazandırıyor.

Cilt tarafından kolay emilen ve cilde pürüzsüz, sıkı bir görünüm kazandıran Royal Caviar Kremi, düzenli kullanıldığında cildinize her zamankinden daha sağlıklı bir görünüm veriyor.

Siyah Havyar Mucizeleri

Hücre yenileme özelliği, gözenekleri küçültmesi, sıkılaştırıcı özelliği, ciltteki ipeksi bir dokunuş hissi ve parlaklık etkisi, cildin renk tonunu eşitlemeye yardımcı olması, nemlendirici özellik ve cilt tarafından kolayca emilmesi gibi mucizelere sahip siyah havyar kremini mutlaka denemelisiniz.

Siyah Havyar’ın Faydaları

Dünyanın en değerli besinleri arasında kabul edilen siyah havyarın faydaları saymakla bitmiyor.

Hem mineral hem vitamin açısından çok zengin olan siyah havyarın bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi de bulunuyor. Cilt sağlığı ve güzelliği açısından da etkisi birçok araştırmada kanıtlanmış olan havyardaki B-12 vitamini zenginliği de beyin sağlığına müthiş bir destek sunuyor.

Siyah Havyar Tam Bir Vitamin Deposu

Havyar, içeriğinde A, C ve E vitamini gibi bileşenleri barındırdığı için bağışıklık sistemini güçlendirmesi açısından çok etkili. Hücrelerin büyümesinde etkili olan A vitamininin yanı sıra havyarın içeriğindeki E vitamini ise yeni hücre üretilmesinde ve antikor yapılandırılmasında rol oynuyor. Ayrıca E vitamini, hücre zarındaki bozulmayı önler, hücrelerin virüslere karşı savaşını güçlendirir.

Bir çorba kaşığına denk gelen yaklaşık 28 gram havyar 77 mikrogram A vitamini, yaklaşık yarım miligram da E vitamini içermekte.

Zengin Mineral İçerik

Vücut sağlığı için birçok faydası olan çinko minerali de siyah havyar içerisinde bolca bulunuyor. Yaklaşık 28 gram siyah havyar, günlük 15 miligramlık çinko ihtiyacının ortalama 0,27 miligram kadarını karşılıyor. Aynı miktardaki siyah havyar aynı zamanda, 18,6 mikrogram selenyum ve 3,7 miligram demir içeriyor. Selenyum ve demir mineralleri özellikle kan hücresi üretimine verdikleri destekle biliniyor, bakteri ve virüslere karşı vücudun savaşına destek veriyor.

Günlük İhtiyacın 3’te 2’si Kadar Omega-3

En sağlıklı yağlar arasında gösterilen Omega-3 de siyah havyar içeriğinin zenginliklerinden. Siyah havyar, günlük temel yağ ihtiyacı olan 1500 miligramlık değerin yaklaşık 1000 miligramını karşılayabiliyor.

Siyah havyar, yüksek protein içeriği ile de halsizlik ve yorgunluk gibi olumsuzluklara karşı birebir. Siyah havyardan alacağınız enerji ile yorgunluk ve halsizlikle daha kolay mücadele edebilirsiniz.

Cilt Sağlığı ve Güzelliği İçin Havyar Kremi

Havyarın kuşkusuz en çok ilgi gören etkisi, cildi yenileyici özelliği.

Yaşlanma belirtileri ortaya çıktıktan sonra düzenli kullanımda siyah havyar adeta mucize sonuçlar yaratıyor. Havyar hem yüz bölgesinde hem de vücudun diğer bölgelerinde gelişen kırışıkların giderilmesinde etkili.

Açık yaraların iyileşmesinde süreyi kısaltan etkisi de olan havyar, A vitamini içeriği ile deri ve mukozalarındaki epitel dokunun ve hücre zarının dayanıklılığını artırıyor. Kollajen dokunun gelişmesi ve cildimizin yenilenmesinde A vitaminini rolü çok büyük.

Beyin Dostu Havyar

Beyin üzerinde olumlu etkileri bulunan havyar, zengin B-12 vitamini içeriği yardımı ile, zihin açıcı etkiler de gösterebiliyor. Düzenli siyah havyar kullanımında kendinizi zihinsel olarak daha dinç ve canlı hissedeceksiniz.

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