Turizm İşletmelerine Destek Paketi Uygulaması Başlıyor

Birliğin açıklamasına göre koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik zarar gören turizm işletmelerine sabit giderlerinin karşılanması için Turizm Destek Paketi uygulamasına başlanacak.

Turizm Tatil Seyahat’te yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile turizm işletmelerine toplam 10 milyar lira kredi verilecek.

1 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla verilen krediler ilk 12 ay ödemesiz, 48 ay vadeli olacak.

Faiz oranı, sabit faizli krediler için azami yüzde 14,5, değişken faizli krediler için TLREF + 250 baz puan olarak belirlendi.

Kefalet üst limiti 32, kredi üst limiti ise 40 milyon lira.

Kredi ve kefalet limitleri ciro aralıklarına göre olacak. Uygulama esaslarına ilişkin detaylar Kredi Garanti Fonu’nun internet adresinde yer alıyor.

Turizm Destek Paketini kullandıracak bankalar; Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, Halkbank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB Finansbank, TEB, Türkiye Finans Katılım Bankası, VakıfBank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi, Ziraat Katılım Bankası ve Ziraat Bankası olarak sıralandı.