Beklenen Oldu, Sinop’ta Füze Fırlatıldı! (Video)

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin Karadeniz bölgesinde denendiği duyuruldu. Reuters “Cuma günü Türkiye’nin Karadeniz kıyısında TSK’nin S-400 denemesi yapması beklenen bölgede gökyüzüne bir füze fırlatıldı” haberini geçti.

Sosyal medyada birçok kullanıcı S-400 füzesi olduğu sanılan videolar paylaştı.

Reuters, Milli Savunma Bakanlığı’nın füze denemesini ne teyit ettiğini ne de yalanladığını kaydetti. Haberde Türkiye’nin son günlerde atış denemeleri için kıyı bölgesindeki kara suları ve hava sahasıyla ilgili kısıtlamalara dair uyarılar yayımladığına dikkat çekildi.

Türkiye, hafta başında 16-17 Ekim tarihlerinde geçerli olmak üzere Karadeniz üzerinde füze ataşı yapacağı gerekçesiyle Havacılara Bilgi Notu (NOTAM) ve atış tatbikatı için de Navtex (denizcilik duyurusu) mesajı yayımlamıştı.

Reuters’in haberine göre NOTAM mesajı kapsamında Sinop yakınlarında deniz seviyesinden 200 bin fit yüksekliğe kadar hava sahasının uçuşlara kapatıldı.