Tatil Bitti, Furya Yeniden Başladı! YHT Biletlerine Zam

Kurban bayramı tatili sonrası ilk zam haberi geldi. TCDD, Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine yüzde 30 zam yaptı.

TCDD Taşımacılık, YHT biletlerine yüzde 30 zam yaptı. Zam sonrasında Ankara-İstanbul YHT bilet fiyatı, 248 TL’den 323 TL’ye yükseldi. Ankara-Konya 146 TL’ye, Ankara-Sivas 312 TL’ye ve Ankara-Eskişehir 136 TL’ye çıktı.

Banliyö ve yük taşımacılığı ücretleri de yüzde 30 zamlandı. Zamlı fiyatlar, gece yarısından geçerli olmak üzere uygulamaya girdi.

TCDD Taşımacılık, 2022 yılında YHT biletlerine Ocak ayında yüzde 20, Mart ayında yüzde 10, Nisan ayında yüzde 15, Haziran ayında yüzde 28 ve Eylül ayında yüzde 10 zam yaptı. TCDD, YHT biletlerine en son bu yıl ocak ayında yüzde 17 zam yapmıştı.

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YHT biletlerine (ekonomi), 2018 yılından bu yana (son zam hariç) yapılan kümülatif zam oranı yüzde 300’ü aştı.

Halktv.com.tr’den Olcay Aydilek‘in haberine göre dolar kurunun artmasıyla birlikte akaryakıt zamları da sıkça gündeme gelecek. Bu gece benzine 2 TL 11 kuruş zam bekleniyor. Motorine de hafta içinde zam gelmesi bekleniyor.

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