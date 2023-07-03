Byakuya: Dünyanın En Pahalı Dondurması 6 bin Euro!

Yaklaşık 6000 Euro’luk maliyeti ile Byakuya dünyanın en pahalı dondurması olarak Guinness Rekorlar Kitabı’nda yerini aldı.

Japon dondurma markası Cellato yeni bir dünya rekoru kırdı: Guinness Dünya Rekorları tarafından yayınlanan bir makaleye göre, porsiyon başına 873.400 Japon yeni (5849 avroya eşdeğer) karşılığında dünyanın en pahalı dondurmasını yarattılar.

Fiyatın bu kadar yüksek olmasının nedeni dondurmada kullanılan malzemeler.

En dikkat çeken malzeme İtalya’nın Piedmont bölgesindeki Alba kasabasından alınan nadir bir beyaz trüf mantarı.

Özel yenilebilir mantarın gurur verici fiyatı: kilogram başına iki milyon Japon yeni (13.400 Euro’ya eşdeğer).

Bu, Alba trüfünü (Piedmont beyaz trüfü olarak da bilinir) dünyadaki en pahalı yiyeceklerden biri yapar.

Rekor kıran Japon dondurmasının diğer malzemeleri arasında Parmesan peyniri, sake mayası ve yenilebilir altın varak yer alıyor.

Ancak Guinness Dünya Rekorları’na göre Cellato’nun tek amacı Byakuya ile dünyanın en pahalı dondurmasını üretmek değildi.

Marka ayrıca Avrupa ve Japon malzemelerini birleştiren bir dondurma yaratmak istiyordu. Cellato bu amaçla Osaka’daki Rivi restoranının şefi Tadayoshi Yamada’yı işe aldı. Yamada, “yaratıcı füzyon mutfağı” ile tanınıyor.

Byakuya: Geliştirilmesi 1 Buçuk Yıldan Fazla Sürdü

Guinness Dünya Rekorları’na göre füzyon dondurmanın geliştirilmesi bir buçuk yıldan fazla sürdü. Doğru tadı elde etmek için birçok girişim gerekliydi.

Bu nedenle, böyle bir dondurmanın sadece kemirilmemesi gerektiğini söylemeye gerek yok. Aksine: Japonya’da satılan dünyanın en pahalı dondurmasını tatmak istiyorsanız, bunu dikkatli bir şekilde yapmalısınız ve ideal olarak mucit tarafından verilen talimatları takip etmelisiniz.

Beyaz trüf sadece dondurma yumuşakken eklenmelidir. Dondurmanın oda sıcaklığında çözülmesi veya kıvamı çok sertse mikrodalgada 500 watt’ta 10 ila 20 saniye ısıtılması önerilir. Dondurma ve yer mantarı daha sonra birlikte verilen el yapımı metal kaşıkla karıştırılır.

Menüsünde siyah trüf içeriği de yer alan firma, pahalı ürün serisini çeşitlendirmeyi planladıklarını söyledi.

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