Epstein belgelerinde Netanyahu detayı

Cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanırken 2019 yılında cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’a ilişkin yeni belgeler, uluslararası siyasetin en tartışmalı başlıklarından birini yeniden alevlendirdi. ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı dosyalar, Epstein’ın küresel elitlerle ilişkilerinin yanı sıra İsrail bağlantılarına dair iddiaları ve tartışmaları da gündeme taşıdı. Belgelerde, siyasi isimlerle temaslar, finansal destekler ve istihbarat çevreleriyle bağlantı iddialarına ilişkin çok sayıda ayrıntı yer aldı.

Belgelerde İsrail ile temaslar

Yayımlanan belgeler, Epstein’ın eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ile temaslarına dair ayrıntılar içerirken, bazı İsrail yanlısı kuruluşlara bağış yaptığına dair kayıtlar da ortaya koydu. Epstein’ın, İsrail Savunma Kuvvetleri Dostları (FIDF) ve Yahudi Ulusal Fonu’na (JNF) bağış yaptığı; 2006 yılında bu kuruluşlara sırasıyla 25 bin ve 15 bin dolar gönderdiği aktarıldı.

E-postalara göre Epstein’ın, İsrail askeri istihbaratıyla bağlantılı isimlerle de temas kurduğu ve bazı kişilerin New York’taki konutunda kaldığı belirtildi.

“Mossad bağlantısı” iddiaları

Belgelerde yer alan bir FBI notunda, bir kaynağın Epstein’ın “Mossad ajanı olarak devşirilmiş olabileceğine inandığı” ifadeleri yer aldı. Aynı notta, Epstein’ın “İsrail istihbaratı için casusluk eğitimi aldığı” yönünde iddialar bulunduğu aktarıldı.

Ancak belgelerde bu iddiaların kesin olarak doğrulanamadığı, Epstein’ın istihbarat bağlantısına dair net bir sonuca ulaşılamadığı da vurgulandı. Bazı kaynaklar Epstein’ın Rus organize suç gruplarıyla bağlantılı olabileceğini de öne sürdü.

Alan Dershowitz ise bu iddiaları reddederek, “No intelligence agency would really trust him” dedi.

Netanyahu’ya ilişkin iddialar

Belgelerde dikkat çeken başlıklardan biri de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya ilişkin iddialar oldu. Dosyalarda Netanyahu’nun adının binlerce kez geçtiği ve “Bibi Netanyahu ile görüşmeye ait fotoğraf” başlıklı bir e-postanın yer aldığı belirtildi. Söz konusu fotoğrafın tamamen sansürlü olduğu aktarıldı.

Belgelerde ayrıca Netanyahu’nun Epstein’a gönderdiği tüm e-postaları silmeye çalıştığının ortaya çıktığı iddiası da yer aldı.

Netanyahu ise Epstein’ın İsrail adına çalıştığı iddialarını reddederek, “Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ile aramızda yakın ilişki olması, Epstein’in İsrail için çalıştığı anlamına gelmez.” ifadelerini kullandı.

Tartışmalar sürüyor

Belgeler, Epstein’ın küresel siyaset ve finans çevreleriyle kurduğu ilişkilerin boyutunu yeniden gündeme taşırken, iddiaların önemli bölümünün hâlâ tartışmalı olduğu ve kesin kanıtlarla desteklenmediği de vurgulandı. Epstein dosyalarının yayımlanmaya devam etmesiyle yeni ayrıntıların ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

