Epstein dosyalarında yeni iddia: Sansürlenen 6 kişi suçla ilişkilendirilebilir

ABD’de milyarder Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin tartışmalar yeniden alevlendi. Temsilciler Meclisi üyeleri Thomas Massie ile Ro Khanna, Adalet Bakanlığı’nda sansürsüz belgeleri incelemelerinin ardından yaptıkları açıklamada, dosyalarda kimliği gizlenen bazı kişilerin suçla ilişkilendirilebileceğine dair bulgulara rastladıklarını söyledi. İnceleme sonrasında yapılan açıklamalar, soruşturmanın kapsamına ilişkin yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

“İsimleri sansürlenmiş 6 erkek tespit ettik”

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie, Adalet Bakanlığı binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Oraya girdik ve iki saat kaldık. Milyonlarca dosya var, değil mi? Sadece birkaç saat içinde dosyaların sunuluş biçimine göre suçla ilişkilendirilen, isimleri sansürlenmiş 6 erkek tespit ettik.” dedi.

Demokrat Kongre üyesi Ro Khanna da benzer değerlendirmede bulunarak “suçla ilişkilendirilebilecek” en az 6 kişinin adını tespit ettiklerini belirtti. Khanna, “Bu bir cadı avı değil. Bir kişinin dosyalarda yer alması, onun suçlu olduğu anlamına gelmez. Ancak çok güçlü bazı kişilerin reşit olmayan kızlara tecavüz ettiği ya da bu kızların bulunduğu adaya, çiftliğe veya eve bilerek gittiği açık. Mesele sadece Epstein ve Maxwell ile sınırlı değil.” ifadelerini kullandı.

Belgelerde sansür tartışması

Khanna, bazı belgelerin Adalet Bakanlığına dahi sansürlü şekilde ulaştığını söyledi. Massie ve Khanna, suçla ilişkilendirilebileceğini ifade ettikleri kişilerin isimlerini açıklamazken, bu kişilerden birinin yabancı bir ülkede üst düzey yetkili, diğerinin ise kamuoyunda tanınmış bir isim olduğunu kaydetti.

Epstein soruşturmasının geçmişi

18 yaş altındaki çok sayıda kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019’da New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde ölü bulunmuştu.

Açıklanan dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi isimlerin yer aldığı belirtilmişti.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ise Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir “müşteri listesi” tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını ve Epstein’ın hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

