Fatih Altaylı Karabük Valisi Fuat Gürel’i Yazdı

Fatih Altaylı Karabük Valisi Fuat Gürel ile ilgili olay için “Utanç hikayesi” ifadesini kullandı.

30 Haziran 2022’de Karabük Valisi Fuat Gürel’in oğlu Ali Emre Gürel’in karıştığı trafik kazasının detaylarını köşesine taşıyan Altaylı, “Ali Emre Gürel isimli bir kişinin kullandığı Ford marka bir araç, bir kavşakta Toyota marka bir otomobile büyük bir şiddetle çarptı ve otomobilde bulunan öğretmen bir çift, Behiye Portakal ve Salih Portakal kaza sonucu hayatlarını kaybettiler. Gece 01:15’te meydana gelen kazanın iki de görgü tanığı vardı. Görgü tanıkları ifadelerinde Ford marka aracın saatte en az 150-180 kilometre saatlik bir süratle kendilerini solladığını ve hızla kavşağa dalarak kazaya sebebiyet verdiğini anlattılar” diye yazdı.

İfadeye rağmen olayın örtbas edildiğini yazan Fatih Altaylı şöyle devam etti:

“Kazayı gösteren MOBESE kayıtları yok oldu. Ve tanık ifadelerine rağmen tanıkların “en az 150 kilometre” ile kavşağa girdiğini söyledikleri Ali Emre Gürel değil, kendi yollarında giderken cinayet gibi bir kaza ile hayatlarını kaybeden Portakal çifti suçlu bulundu.

Olay bununla da bitmedi. Ford marka aracı sigorta eden şirket, hayatını kaybeden Portakal çiftinin çocuklarına Ford marka aracın tamir masraflarını içeren bir fatura yolladı ve üzerine bir de icra takibi yaptırdı.

Anasız babasız kalan çocuklar bir de icra takibi ile karşı karşıya kaldılar. Peki niye böyle oldu biliyor musunuz! Çok basit.

Fatih Altaylı: Ali Emre Gürel’in Babası Karabük Valisi’ydi

Altaylı’nın yazısının devamı şöyle;

“Kazayı yapıp, iki kişinin ölümüne neden olan Ali Emre Gürel’in babası Fuat Gürel Karabük Valisi idi. Ancak son valiler kararnamesi ile Fuat Gürel valilikten alınıp, mülkiye müfettişliğine atanınca 1 yıldır bulunamayan MOBESE kayıtları bulundu ve kazanın tam da görgü tanıklarının anlattığı gibi meydana geldiği ortaya çıktı.

Şimdi umuyorum ki, bu dava yeni delillerin ışığında yeniden görülür.

Umuyorum ki, vicdanlı biri olduğu söylenen Adalet Bakanı bu konuda inisiyatif kullanır.”

Fatih Altaylı: Van Değil Yol Geçen Hanı

YUNANİSTAN KİRA GARANTİLİ GOLDEN VİSA PROJESİ

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

