Hallstatt: Halk isyan Etti

Avrupa’da patlama yapan turist sayısına karşı ayaklanan yerlere bir yenisi daha eklendi. Hallstatt kasabası halkı aşırı turist sayısına karşı isyan başlattı.

Aşırı turiste Avrupa’da yoğun tepkiler sürüyor. Avusturya’daki Hallstatt kasabası halkı, artan turist sayısına karşı ayaklandı.

Sokağa dökülerek protesto gösterisi düzenleyen Hallstatt sakinleri 700 nüfuslu sakin kasabanın yaz aylarında binlerce turistle dolup taşmasına isyan etti.

Göl manzarası, eski yapıları ve dağlarla çevrili coğrafyasıyla Avrupa’nın en güzel kasabalarından biri olan Hallstatt’ın yaz aylarında nüfusu 10 bini buluyor. Kasabanın yerleşik nüfusu ise sadece 700.

Yabancı turistlerin gözdesi haline gelen Hallstatt ekonomisi turizm gelirleriyle giderek büyüse de yerel halk bu durumdan hiç memnun değil.

Hallstatt sakinleri kasabaya düzenlenen turların sınırlandırılmasını isterken bazı günlerde kasabada yürüyecek yer bile kalmadığından şikayet ediyor.

Kasabanın 2006’da Güney Kore yapımı bir diziye ev sahipliği yapması, özellikle Asya’dan gelen turist sayısında patlamaya yol açtı. Hatta kasabanın bir benzeri Çin’de inşa edildi.

Halk, mayıs ayında turistlerin selfie çektiği noktalara duvarlar yerleştirmişti ancak tepkiler üzerine bu duvarlar daha sonra kaldırılmıştı. Covid-19 pandemisi öncesinde Hallstatt, bir yılda 1 milyon turistle rekor kırmıştı.

Son dönemde Avrupa’nın birçok ülkesinde turizm patlaması ve artan şikayetler, yerel yönetimleri önlem almaya zorluyor.

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