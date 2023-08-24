Fatih Altaylı: Van Değil Yol Geçen Hanı

Doğu sınırımızdan ülkeye devam eden kaçak akını gündemdeki yerini koruyor. Gazeteci Fatih Altaylı konuyla ilgili “Van artık Van değil Han. Hem de yol geçen hanı.” ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşanan yağma girişimini hatırlatan Altaylı, “Aslında bu Londra’da göçmen gruplarının ilk yağma girişimi değil. Daha önce, 2011 yılında bir polisin bir göçmeni öldürmesi sonucu Londra’nın Tottenham bölgesinde başlayan olaylar bir iki gün içinde ülke çapında göçmenlerin başrolde olduğu bir şiddet ve yağma hareketine dönüşmüştü. Daha sonra 2016 ve 2020 yıllarında da benzer olaylar meydana gelmişti. Bu yağmalar ve şiddet giderek sebepsiz yere başlayan organize bir hal aldı” diye yazdı.

Benzer olayların İstanbul ve bazı büyük kentlerde de yaşanabileceğini yazan Altaylı yazısına şöyle devam etti:

“Ama beni asıl tedirgin eden ise “Afgan göçmenler”

Türkiye’yi idare etmeye çalışan “göçmen seviciler” zaman zaman çıkıp “Suça karışanları sınır dışı ediyoruz” deseler de bunun böyle olmadığını bildiğimiz gibi, sınır dışı edilip, birkaç gün içinde yeniden dönenlerden çok daha fazla sayıda göçmenin İran sınırından her gün düzenli olarak Türkiye’ye girdiğini biliyoruz.

Van artık Van değil Han. Hem de yol geçen hanı.

Her gün yüzlerce, bazen binlerce Afgan göçmen buradan geçerek Türkiye’ye dağılıyor.

Üstelik de komşu Suriye’den ailece, çoluk çocuk gelenlerin aksine, bu gelen Afganlarda bambaşka bir hal var.

İçlerinde kadın yok, çocuk yok, yaşlı yok, düşkün yok.

Tamamı çakı gibi maşallah.

19 ila 35 yaş arası, hepsi askerlik çağında.

Ve Kabil’den Van’a kadar olan yaklaşık 3 bin kilometrelik yolu zorlukla aşmış gibi bir halleri de yok. Sanki oradan Varan’ın Mercedes otobüslerine binip gelmişler gibi.

Hadi Suriye’den gelenleri anladık. En yakın komşuya kapağı attılar. Yarısı bize, yarısı Ürdün’e. (Ürdün Suriyelileri geri yolluyor)

Peki bunlar 3 bin kilometrelik yolu nasıl geçiyor, İran’ı rahatça nasıl aşıyor ve niye geliyor!”

Fatih Altaylı, Afgan göçüne bulunan kılıfın bunların Amerikan işgali sırasında Amerikalılarla işbirliği yaptığı için Taliban’an hedefinde olan “zavallılar” olduğunu belirterek yazısını şöyle tamamladı:

“Bu kılıfın benim anladığım dildeki meali şu. “Bunlar Afganistan’da büyük oranda CIA ile çalışmış, bir kısmı da Pentagon tarafından istihdam edilmiş kişiler” Yani bunlar CIA’in düşük maaşlı elemanları, CIA’nin ve Pentagon’un paralı askerleri. Ve biz sınırımızı bunlara sonuna kadar açmış, ülkemize sokuyoruz. Kim olduğu belirsiz, ne olduğu belirsiz, paralı CIA askerleri Doğu sınırımızdan içeri elini kolunu sallayarak giriyor. Batı sınırımızda ise zaten bir Amerikan ordusu mevcut.

CIA’in Türkiye’deki Cemaat kılıklı askerlerinin 2016 yılının 15 Temmuz’unda yaptıklarını yaşayanların hâlâ ders almadığını ne yazık ki görüyoruz. Sonra yine “Rabbim bizi affetsin”. Rabbinizin affedip affetmeyeceği ben bilemem. Ama tarihin affetmeyeceği çok açık.”

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