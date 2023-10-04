Nobel Kimya Ödülü 2023: Ödül Kuantum Nokta Araştırmacılarının

Kuantum nokta araştırmacıları Nobel Kimya Ödülü’nü aldı. Nobel Kimya Ödülü 2023, 3 bilim insanına verildi.

Nobel Kimya Ödülü, kuantum noktalarının keşfi ve geliştirilmesi nedeniyle üç ABD’li bilim adamına verildi: Moungi Bawendi, Louis Brus ve Alexei Ekimov.

Moungi Bawendi, Louis Brus ve Alexei Ekimov, kuantum noktalarının keşfi ve geliştirilmesi nedeniyle Nobel Kimya Ödülü’ne layık görüldü.

Stockholm’deki İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi’nin açıkladığı gibi, ABD’de çalışan araştırmacılar 1980’li ve 1990’lı yıllarda nanoteknolojinin bu alanı için önemli temeller attılar.

Kuantum noktaları, diğer şeylerin yanı sıra modern ekranlarda, LED lambalarda ve ayrıca tümör cerrahisinde kullanılıyor.

Yapay atomlar olarak da bilinen yapılar çok küçüktür ve çok benzersiz fiziksel özelliklere sahiptir. Optoelektronik olarak adlandırılan alanlarda, örneğin ekranlarda, fotovoltaik sistemlerde ve kuantum bilgisayarlarda kullanımları ilgi çekici.

Nobel Kimya Ödülü 2023: İşte Ödül Sahipleri

Fransa doğumlu Bawendi, ABD Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT), ABD’li araştırmacı Brus Columbia Üniversitesi’nde ve Rusya doğumlu Ekimov ise Nanocrystals Technology şirketinde çalışıyor.

Ödül töreninden önce uzmanlar, sentetik biyoloji veya DNA dizilimi alanındaki araştırmaların onurlandırılabileceğini öne sürmüştü; ödülü kazanan üç kişi favori olarak görülmedi. Ancak isimleri resmi duyurudan saatler önce zaten sızdırılmıştı.

Geçtiğimiz yıl ABD’li araştırmacılar Carolyn Bertozzi ile K. Barry Sharpless ve Dane Morten Meldal, klik kimyası ve biyoortogonal kimyanın geliştirilmesi nedeniyle Nobel Ödülü’ne layık görüldü.

Nobel Ödülünü kazananlar on bir milyon İsveç kronuna (yaklaşık 950.000 avro) sahip olacak ve 10 Aralık’ta Stockholm’de verilecek.

Nobel Ödülü sezonu Pazartesi günü tıp alanında kazananların açıklanmasıyla başladı.

Yarın Nobel Edebiyat Ödülü, Cuma günü Nobel Barış Ödülü ve Pazartesi günü ekonomi ödülü açıklanacak.

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Moungi G. Bawendi Kimdir?

Bawendi, 15 Mart 1961’de Fransa’nın başkenti Paris’te doğdu.

Harvard Üniversitesinde eğitim gören ve 1988’de Chicago Üniversitesinde doktorasını tamamlayan Bawendi, kolloid çözeltilerde kuantum nokta araştırmalarının öncülerinden.

Bawendi, halihazırda Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) çalışmaya devam ediyor.

Alexei I. Ekimov Kimdir?

Ekimov, 1945’te Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde doğdu.

Katıhal fizikçisi Ekimov, Rusya’nın Saint Petersburg kentindeki Vavilov Devlet Optik Enstitüsünde kuantum noktaları olarak bilinen yarı iletken kristalleri keşfetti.

Ekimov, ABD’de “Nanocrystals Technology Inc.” firmasında çalışmalarını sürdürüyor.

Louis E. Brus Kimdir?

Brus, 1943’te ABD’nin Cleveland kentinde dünyaya geldi.

Rice ve Columbia üniversitelerinde eğitim gören Brus, 1973’te katıldığı Bell laboratuvarlarında kuantum noktalarını Ekimov’dan bağımsız yürüttüğü çalışmaları sırasında keşfetti.

Brus, şu anda Columbia Üniversitesi Kimya Bölümü’nde profesör olarak kariyerine devam ediyor ve kuantum noktaları ile nanoteknoloji alanındaki çalışmalarıyla biliniyor.

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