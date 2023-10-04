Merdan Yanardağ Tahliye Oldu! 2.5 Yıl Hapis Cezası

Gazeteci Merdan Yanardağ tahliye oldu. Mahkeme Yanardağ’a 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi ve tahliye etti.

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın ‘terör örgütü propagandası’ ve ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması Çağlayan Adliyesi’nde görüldü.

101 gündür tutuklu yargılanan Yanardağ’a mahkeme 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma öncesi kargaşa yaşandı. Mahkeme heyeti salona sınırlı sayıda kişinin alınacağı talimatı verdi. Kapıda yaşanan kargaşa nedeniyle duruşma geç başladı.

Söz verilen Yanardağ amacının herhangi bir terör örgütünü övmek olmadığını dile getirerek “Bu dava Türkiye’nin demokratikleştirilmesi mücadelesi verenlere gözdağıdır. Savcılık ikinci bir montaj video üreterek suç uydurdu. AKP iktidarının izlediği politikaları eleştirdim. Durduk yere Öcalan’ı övmüşüm gibi bir sonuç ortaya çıkarıldı. Beni niye tutukladınız yahu?” diye konuştu.

Yanardağ, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun Gazete Duvar’a verdiği söyleşide kullandığı ifadelere yönelik yorum yaptığı için tutuklandığına vurgu yaptı ve trollerin 5 gün boyunca video ürettiğini belirtti. Yanardağ “Her nedense toplum 5 gün infiale kapılınmamış, o videolar üretildikten sonra infial oluşmuş. Cümleler değil kelimeler bile ortasından koparılmış.” dedi.

“Tutuklanma sürecimde Nazi hukuku uygulandı. Ama ben cumhuriyet mahkemelerinde yargılandığıma inanmak istiyorum” diyen Yanardağ, fiilden değil failden yola çıkıldığını belirtti. Yanardağ ayrıca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bir kısmına düşman hukuku uygulandığına ve millet görülmediğine vurgu yaptı.

Ensarioğlu’nun verdiği söyleşide PKK lideri Abdullah Öcalan’ın Selahattin Demirtaş tarafından tecrite mahkum edildiğini söylediğini iddia eden Yanardağ, Ensarioğlu’nun ayrıca terör örgütü propagandası yaptığını da ileri sürdü ve soruşturma başlatılması gerektiğini belirtti.

Tutuklanmasına gerekçe olan programda Ensarioğlu ile ilgili “Ya Apocu oldu ya da ikinci bir Çözüm Süreci var” dediğini belirten ve daha sonra “İroni yaptım” dediğine vurgu yapan Yanardağ, “Buradaki ironi, Ensarioğlu’nun Apocu olmasıydı, yandaş medyaya duyurulur” ifadelerini kullandı.

Yanardağ, Ensarioğlu’nun geçmişte Öcalan hakkında söylediği sözleri hatırlatırken mahkeme başkanı araya girdi ve “Ensarioğlu Öcalan’ı çok seviyormuş” dedi.

Ergenekon soruşturmalarında da tutuklandığını belirten Yanardağ, “O dönem cumhuriyetin savcısı mısın cemaatin savcısı mısın diye sordum. Bu savcılar sahte de olsa delil üretmeye çalışıyordu” ifadelerini kullandı.

Yanardağ, son olarak davanın düşürülmesini, tahliye edilmeyi ve beraatını talep etti. Mahkeme başkanı, hakkında paylaşımlar yapan troller hakkında da suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Yanardağ’a destek vererek. “Keşke… Bir çalışma yapsınlar. Bizi de kurtarsınlar” dedi.

Yanardağ’ın savunmasının ardından duruşma avukatlarının savunmasıyla devam etti.

Hakimden Avukata İzin

Avukatların savunmasının ardından savcılık mütalaasını verdi. Mütalaada, Yanardağ’ın ‘terör örgütü propagandası’ suçundan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı istendi. Mahkeme, karar için duruşmaya 30 dakika ara verdi.

Aranın ardından kararını açıklamak üzere Yanardağ’ın yakınları, gazeteciler, avukatlar ve milletvekilleri duruşma salonuna girdi. Karar açıklanmadan önce Yanardağ’ın avukatı Başar Yaltı, müvekkiliyle konuşmak istedi. Jandarma bu konuşmaya engel oldu. Mahkeme başkanı jandarmanın engel olmasına müdahale ederek Yaltı ile Yanardağ’ın yan yana oturmasına izin verdi.

Savcılığın tutukluluk halinin devamı ve ceza talebine ilişkin Yanardağ’ın son sözü soruldu. Yanardağ, “Bu bir düşünce özgürlüğü davasıdır. Anayasal bir hakkı savcılık gasp edemez. Savcı, Türkiye’de anayasal özgürlüklerin daraltılmasını, totaliter bir rejime geçmesini talep ediyor.” diye konuştu.

Yanardağ’ın ardından söz alan avukat Başar Yaltı ise, “Mütalaada savunmanın hiçbir yazılı ve sözlü uyarılarını dikkate almadı. Siz mahkeme heyeti olarak vicdani kanaatinize göre karar vereceksiniz. Bu yargılamanın adalete uygun olması gerekiyor. Söz ve karar sizde. Türkiye hukuk devleti midir değil midir, bunun kararını vereceksiniz” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, kısa bir müzakereden sonra kararını açıklayarak 101 gündür tutuklu yargılanan Yanardağ’a 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi ve tahliye etti.

Mahkeme başkanı, “Çünkü Öcalan, çok okuyan bir kişi siyaseti doğru gören bir kişi” sözlerinin basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle bu kararı verdiklerini söyledi. Mahkeme başkanı ayrıca, ‘Öcalan’ın Türkiye’nin 40 yılına mal olmuş bir siyaseti olduğu ve bu siyasetin doğru kabul edilemeyeceğini” söyledi.

Muharrem İnce: ‘Merdan Yanardağ sen mangırsın mangır’

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

