10 Balina Vurulan NY ve NJ Kıyıları

ABD’de New York ve New Jersey sahillerinde son iki ay içinde 10 balina kıyıya vurdu. Araştırmacılar bu nadir durumun nedenini belirlemek için çalışmalara başladı ve Long Island sahilinde bir kambur balina daha kıyıya vurdu. Ulusal Okyanus Atmosferi Dairesi Sözcüsü Andrea Gomez Noaa, bu balinanın neden öldüğünü anlamaya çalıştıklarını ve örnekler alınarak farklı laboratuvarlara gönderileceğini belirtti.

Balinanın Neden Öldüğünü Anlamaya Çalışan Uzmanlar

Son iki ay içinde ABD sahillerinde 10 balina kıyıya vurdu. Araştırmacılar bu sıra dışı durumun nedenini bulmaya çalışıyor ve Long Island sahilinde bir kambur balina daha kıyıya vurdu. Uzmanlar hemen balinanın kıyıya vurduğu sahile giderek bu dev memelinin ölüm nedenini tespit etmek üzere çalışmalara başladı. Ulusal Okyanus Atmosferi Dairesi Sözcüsü Andrea Gomez Noaa, bu balinanın neden öldüğünü anlamaya çalıştıklarını ve örnekler alınarak farklı laboratuvarlara gönderileceğini belirtti.

Küresel İklim Değişikliği ve Denizlerdeki Kirlilik

Balinanın ölüm nedenleri arasında çeşitli nedenler olabileceği belirtiliyor. Buna, denize kurulmaya çalışılan rüzgar santrallerinin inşası, büyük bir deniz aracının çarpması gibi nedenleri de ekleyenler var. Ancak henüz bulgular bu tezleri desteklemiyor. Birçok sivil toplum kuruluşuna göre bu dev canlıların sıra dışı şekilde fazlaca ölüp kıyıya vurmalarına neden olan başlıca etken küresel ısınma ve denizlerdeki artan kirlilik.

Luna Adı Verilen Erkek Balinanın Takibi

Bu kez New York sahillerine vuran dev kambur balinayla ilgili en ilginç bilgilerden biri de aslında bu balinanın yıllardır Kıyı Çalışmaları Merkezi ve Birleşik Balinalar tarafından takip edilen ve izlenen balinalardan biri olması. Luna adı verilen erkek balina, uzmanlar tarafından son olarak 2022 yılının Eylül ayında gözlemlenmiş ve kayda geçmiş. Deniz biyologları, bu dev kambur balinanın neden ortalama ömrünün yarısında hayatını kaybettiğini anlamaya çalışacak. Ancak bu ölümlerin devam etmesi en büyük endişelerden biri.

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