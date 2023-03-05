Joe Biden’in Lezyonu Temizlandı

Joe Biden’ın Göğsünden Alınan Lezyonun Bazal Hücreli Karsinom Olduğu Doğrulandı

Başkan Joe Biden’ın doktoru Kevin O’Connor, Şubat ayında yapılan biyopsi sonuçlarına göre, Biden’ın göğsünden alınan lezyonun bazal hücreli karsinom adı verilen yaygın bir cilt kanseri türü olduğunu doğruladı. O’Connor, dermotolojik takibinin devam edeceğini ve tüm kanserli dokuların başarıyla çıkarıldığını bildirdi.

80 Yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden’ın Sağlık Kontrollerinin Başarıyla Tamamlanması

ABD Başkanı Joe Biden’ın sağlık kontrolü sonrasında doktorları, 80 yaşındaki Biden’ın ”göreve elverişli” olduğunu raporlamıştı. Kevin O’Connor konuya ilişkin olarak, alınan bazal hücreli karsinom lezyonu yayılmamış ve metastaz yapmamıştı. Sonuç olarak, Biden’ın görevlerini istisna olmaksızın yerine getirmeye hazır olduğu konusunda bir rapor hazırlamıştı.

Joe Biden 2024’te İkinci Kez Başkanlık Koltuğuna Oturmak İçin Yola Çıkıyor

Başkan Joe Biden, 2024 seçimlerinde ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmak için Demokrat Parti’nin adayı olarak yarışa girmeye hazırlanırken, sağlık kontrollerinin de yakından izleniyor. Sağlık kontrolleri sonucu Biden’ın göreve elverişli olduğu raporlanmıştı. O’Connor, Biden’ın 17 Şubat’taki muayenesinin özeti olarak ”Başkan göreve tamamen elverişli ve tüm sorumluluklarını ve görevlerini istisna olmaksızın yapabilecek durumda” ifadesini kullanmıştı.

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