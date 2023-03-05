Leonardo DiCaprio FBI’dan Sorgulandı

Leonardo DiCaprio FBI Tarafından Sorgulandı

Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, Malezyalı yatırımcı Jho Low ile olan bağlantısı nedeniyle FBI tarafından sorgulandı. Yaklaşık 4,5 milyar dolar değerinde kara para aklamakla suçlanan Low hakkında arama emri bulunmakta. 48 yaşındaki ABD’li aktör, 2018 yılında da soruşturma kapsamında yetkililere ifade vermişti.

Leonardo DiCaprio ve Jho Low’un Tanışması

The Guardian’ın haberi göre; DiCaprio ve Low 2010 yılında bir gece kulübünde tanışmış. İkili, bütçesi 1 milyar doları aşan bir film ve Asya’da DiCaprio’nun filmlerinden esinlenen Warner Bros tema parkları kurma fikirleri olan. Belize’de çevre dostu bir otel de inşa etmek istiyorlardı.

Marlon Brandon’a Ait 600 Bin Dolarlık Oscar Heykeli

Meksikalı yatırımcı, DiCaprio’nun oynadığı, 5 dalda Oscar adayı olan 2013 yapımı “The Wolf of Wall Street” filmini finanse ettiği ve aktöre aralarında Marlon Brandon’a ait 600 bin dolarlık Oscar heykeli ve 9 milyon dolarlık Jean-Michel Basquiat tablosu olduğu lüks hediyeler verdi. New York Times, soruşturmanın ardından oyuncunun bu hediyeleri 2018’de yetkililere teslim ettiğini duyurmuştu.

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