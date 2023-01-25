Microsoft Hizmetleri Çöktü

Microsoft, dünya çapındaki çevrimiçi hizmetlerinde kesintiler olduğunu bildirdi. Şirket, Twitter’da “Birden çok Microsoft 365 hizmetini etkileyen sorunları araştırıyoruz” diye yazdı.

Sorunlardan etkilenen programların Microsoft Teams, Exchange Online, Outlook, SharePoint Online, OneDrive ve Microsoft Graph olduğu belirtildi.

Microsoft, sorunun temeline inmek istediklerini açıkladı.

Geçen hafta Microsoft önemli işten çıkarmalar duyurmuştu. Şirket, Mart ayı sonuna kadar yaklaşık 10.000 çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. Şirket bunun çalışanların yüzde beşinden daha az olduğunu vurguladı.

Microsoft gerekçe olarak “makroekonomik koşullar ve değişen müşteri önceliklerini” gösterdi.

CEO Satya Nadella çalışanlarına gönderdiği bir e-postada şunları yazdı: “Pandemi sırasında müşterilerimiz dijital satın alımlarını azalttı. Şimdi daha azla daha fazlasını yapmak için dijital harcamalarını optimize ettiklerini görüyoruz.”

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