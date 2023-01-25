Sedat Peker’in Danışmanı Emre Olur Tahliye Edildi

Hakkında 8 yıl 3 ay hapis cezası istenen Emre Olur’un tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alan mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak tahliyesine karar verdi.

Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın gelişmeyi şu ifadelerle duyurdu:

“Mahkeme, Emre Olur dosyasının Sedat Peker ana davası ile birleştirilmesine, yargılamanın ana dava üzerinden devam etmesine ve gizli tanığın beyanlarının dosyadaki hükme esas alınamayacağına ara kararda yer verdi.”

Emre Olur Arnavutluk’ta gözaltına alınarak 18 Eylül’de Türkiye’ye getirilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen Olur, burada soruşturma savcısı Alim Yaşar’a 2,5 sayfalık ifade vermişti. Savcı Yaşar, Emre Olur’u ifadesinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi hâkimliğe sevk etmişti. Emre Olur, 21 Eylül’de “suç işlemek amacıyla örgüte üye olma” suçundan tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Olur’un, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “silahla kasten yaralama” suçlarından 3 yıl 3 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde kalan ve Twitter’ı kullanamayan Sedat Peker’in yazacağı metinleri Emre Olur’a Whatsapp’tan gönderdiği ve paylaşımın bu şekilde yapıldığı söylenmişti.

Olur, ifadesinde, Sedat Peker’e ilişkin attığı tweet’ler için “Tweet’lerimi cahillik neticesinde attığımı kabul ediyorum. Bu tweet atma eylemlerinin suç niteliği olabileceğini değerlendirmediğim için bu şekilde cahilliğimden tweet atmış oldum” demişti.

Sedat Peker’in basın danışmanı Emre Olur yakalandı

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