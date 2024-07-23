İtalya’da yaya geçidi çöktü: 2 ölü

İtalyan medyasının Salı günü bildirdiğine göre, İtalya’nın güneyindeki Napoli kentinde büyük bir konut projesindeki yaya geçidi çöktü, iki kişi öldü, bir düzine kişi yaralandı.

İtalya’da facia yaşandı

Haber ajansı ANSA, gece meydana gelen çöküşte 29 yaşında bir erkek ve 35 yaşında bir kadının öldüğünü bildirdi. Yaralılar arasında 2 ila 10 yaşlarında yedi çocuk vardı ve bunlardan ikisi yoğun bakımda.

Nedeni araştırılıyor. Yetkililer, çöküşün meydana geldiği binayı boşalttı ve sözde “Mavi Yelken” konut bloğunun diğer bölümlerindeki yaya yollarının kullanımını engelledi.

1962 ile 1975 yılları arasında inşa edilen yedi konut bloğundan oluşan devasa bir kompleksin parçası olan bina, 18 milyon avro (19,5 milyon $) yenileme için planlandı. Diğer dördü yıkıldı ve ikisinin daha yıkılması planlanıyor.



Küresel iklim değişikliği İtalya’nın kuzeyindeki Emilia-Romagna, Lombardiya ve Veneto bölgelerini vurdu. Sürekli yağan sağanak yağış sonrası sel meydana geldi.

Turizm Tatil Seyahat öneriyor: En Güzel İtalya Adaları: Muhteşem 10 İtalyan Adası