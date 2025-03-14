57. Alay Vefa Yürüyüşü Çanakkale’ye Doğru Yola Çıktı

Çanakkale yerel basınının önemli renklerinden Çanakkale GÜNDEM GAZETESİ’nden alınan bilgiye göre, 57. Alay Vefa yürüyüşü kapsamında düzenlenen etkinlikte, Tekirdağ Valiliği önünde gerçekleştirilen törenin ardından heyet Çanakkale’ye doğru yola çıktı. Çanakkale Savaşı’nda kahramanlıklarıyla destanlaşan kahramanlarımızın anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen yürüyüş, büyük bir katılımla başladı.

Etkinlik, Tekirdağ Valiliği önündeki çelenk sunma töreniyle başladı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından Tekirdağ Valisi Recep Soytürk’ün de katıldığı törenle yürüyüş heyeti, 57. Alay Vefa ruhunu yaşatmak için Çanakkale’ye uğurlandı.

“Biz İlklerin Alayıyız”

Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz, etkinlik kapsamında yaptığı açıklamada, “Biz ilklerin alayıyız, ilk defa Çanakkale cephesinde kendisini feda edercesine buradan Mustafa Kemal’in alayı olarak giden 19. Tümen’in en önemli alaylarından bir tanesiyiz.” diyerek etkinliğin tarihi önemine vurgu yaptı.

57. Alay Vefa Yürüyüşü ;164 Kilometrelik Tarihi Yürüyüş

Vefa yürüyüşüne katılanlar, atalarının izinden giderek Tekirdağ ile Çanakkale arasındaki yaklaşık 164 kilometrelik mesafeyi yürüyerek kat etmeyi planlıyor. Günler sürecek bu anlamlı yolculuk boyunca yürüyüşçüler, şehitleri anarak tarihi bir sorumluluğu yerine getirecek.

Çanakkale’ye varışlarında şehitlikleri ziyaret edecek olan yürüyüşçüler, 57. Alay’ın mirasını yaşatmaya devam edecek.