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57. Alay Vefa Yürüyüşü Çanakkale’ye Doğru Yola Çıktı

NationalTurk NL14/03/2025
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Canakkale Yuruyus
ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK SUNULMASININ ARDINDAN TEKİRDAĞ VALİSİ RECEP SOYTÜRK'ÜN DE KATILDIĞI TÖRENLE YÜRÜYÜŞ HEYETİ ÇANAKKALE'YE UĞURLANDI. (HALİL DAĞ/TEKİRDAĞ-İHA) 57. Alay Vefa Yürüyüşü kapsamında heyet, Tekirdağ Valiliği önünde düzenlenen törenin ardından Çanakkale'ye doğru yola çıktı.
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Çanakkale yerel basınının önemli renklerinden Çanakkale GÜNDEM GAZETESİ’nden alınan bilgiye göre, 57. Alay Vefa yürüyüşü kapsamında düzenlenen etkinlikte, Tekirdağ Valiliği önünde gerçekleştirilen törenin ardından heyet Çanakkale’ye doğru yola çıktı. Çanakkale Savaşı’nda kahramanlıklarıyla destanlaşan kahramanlarımızın anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen yürüyüş, büyük bir katılımla başladı.

Etkinlik, Tekirdağ Valiliği önündeki çelenk sunma töreniyle başladı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından Tekirdağ Valisi Recep Soytürk’ün de katıldığı törenle yürüyüş heyeti, 57. Alay Vefa ruhunu yaşatmak için Çanakkale’ye uğurlandı.

Canakkale Yuruyus 2
GÜNLER SÜRECEK BU ANLAMLI YOLCULUKTA, YÜRÜYÜŞÇÜLER ŞEHİTLERİ ANARKEN, TARİHİ BİR SORUMLULUĞU DA YERİNE GETİRECEK. (HALİL DAĞ/TEKİRDAĞ-İHA)
57. Alay Vefa Yürüyüşü kapsamında heyet, Tekirdağ Valiliği önünde düzenlenen törenin ardından Çanakkale’ye doğru yola çıktı.
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1 “Biz İlklerin Alayıyız”
2 57. Alay Vefa Yürüyüşü ;164 Kilometrelik Tarihi Yürüyüş

“Biz İlklerin Alayıyız”

Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz, etkinlik kapsamında yaptığı açıklamada, “Biz ilklerin alayıyız, ilk defa Çanakkale cephesinde kendisini feda edercesine buradan Mustafa Kemal’in alayı olarak giden 19. Tümen’in en önemli alaylarından bir tanesiyiz.” diyerek etkinliğin tarihi önemine vurgu yaptı.

57. Alay Vefa Yürüyüşü ;164 Kilometrelik Tarihi Yürüyüş

Vefa yürüyüşüne katılanlar, atalarının izinden giderek Tekirdağ ile Çanakkale arasındaki yaklaşık 164 kilometrelik mesafeyi yürüyerek kat etmeyi planlıyor. Günler sürecek bu anlamlı yolculuk boyunca yürüyüşçüler, şehitleri anarak tarihi bir sorumluluğu yerine getirecek.

Çanakkale’ye varışlarında şehitlikleri ziyaret edecek olan yürüyüşçüler, 57. Alay’ın mirasını yaşatmaya devam edecek.

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NationalTurk NL14/03/2025
132 1 dakika okuma süresi
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