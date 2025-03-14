işçiler ayakta Yozgat Yerköy’deki Yüksek Hızlı Tren şantiyesinde çalışan işçiler, maaşlarındaki eksiklik ve çalışma koşullarındaki adaletsizliklere karşı iş bıraktı. Kayseri ve Kırıkkale’deki şantiyelerde de işçiler greve katılırken, Tuzla Tersanesi’nde de işçiler haklarını alamadıkları gerekçesiyle kule vince çıkarak eylem başlattı.

Yozgat Yerköy’de İşçiler Ayakta: “Haklarımızı Yedirmeyeceğiz!”

Yüksek Hızlı Tren şantiyesinde çalışan 2 bin 190 işçiden yaklaşık 1.500’ü, firmanın vaat ettiği çalışma koşullarının sağlanmadığını belirterek iş bıraktı. Doğuş İnşaat bünyesinde çalışan işçiler, maaşlarında eksik ödeme yapıldığını, ek mesailerinin kesildiğini ve verilen sözlerin tutulmadığını ifade etti.

Dün maaşlarındaki eksiklikleri fark eden işçiler, 12 Mart’ta iş bırakma kararı aldı. İşçiler adına konuşan Davut Yorulmaz, çalışma koşullarını şu sözlerle eleştirdi:

“Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren İstasyonu projesinde Doğuş firmasında çalışıyoruz. Bu firmada çalışan ne kadar işçi varsa tamamının maaşları eksik yattı. Bize saat ücretiyle çalıştığımızı söylüyorlar. Biz saat ücreti istemiyoruz, net maaş istiyoruz. Bizi günlük 9 saat çalıştırıyorlar. ‘Pazar günleri gelmezsen bu maaşı da alamazsın’ diyorlar. Yağmur, kar, kış demeden çalıştık. Bu durumu kabul etmiyoruz.”

“Zam Beklerken Maaşımızdan Kesinti Yapıldı”

Bir diğer işçi Mehmet Yurttaş, yılbaşından beri zam beklediklerini ancak zam yapılmadığı gibi maaşlarından kesinti yapıldığını belirterek tepkisini dile getirdi.

Ekskavatör operatörü Reyhani Kunduz ise, pazar mesailerinin kesildiğini ve izin haklarının ellerinden alındığını belirterek şunları söyledi:

“Bizim burada haklarımız yeniliyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. İzinlerimiz kesiliyor, pazar günlerimiz kesiliyor. ‘Çalışırsan parasını alırsın, çalışmazsan para yok’ diyorlar. Şu an burada bin 750 kişi civarındayız. Hepimiz eylemdeyiz.”

CHP’li Uyar: “Yetkililer Hatanın Muhasebe Kaynaklı Olduğunu Söylüyor”

İşçilerin tepkileri üzerine CHP Yerköy İlçe Başkanı Hakan Uyar, yetkililerle görüşerek durumu işçilere aktardı. Uyar, şantiyede muhasebe kaynaklı bir hata olduğunu ve mağduriyetin giderileceğinin kendisine iletildiğini belirtti.

“Çetin Bey ile görüştüm. Kendisi, yetişirse bugün, en geç yarın bu mağduriyetten doğan alacaklarınızın hesaplarınıza yatırılacağını söyledi. Muhasebe birimindekilerin yanlış hesaplamasından kaynaklanan bir hatanın olduğunu ve 2 bin 190’a yakın personelden 1.500’ünün bu konuda mağduriyet yaşadığını aktardı. 1 Şubat’tan bu yana yapılan yanlış hesaplamalardan doğan mağduriyetin giderileceğini söylediler. Biz bunun takipçisi olacağız.”

Diğer Şantiyelerde de İşçiler Ayakta!

Yüksek Hızlı Tren projesinin Kayseri ve Kırıkkale şantiyelerinde de işçilerin iş bırakma eylemine başladığı öğrenildi. İşçiler, benzer şekilde maaş kesintileri ve hak gasplarına karşı direndiklerini belirtti.

Tuzla Tersanesi’nde Kule Vinç Eylemi Başladı

İstanbul Tuzla’da Kuzey Star Tersanesi çalışanları da kıdem tazminatı, ihbar hakkı ve yıllık izinleri gibi haklarını alamadıkları gerekçesiyle greve başladı.

Eylem sırasında tersane önüne çevik kuvvet ekipleri sevk edilirken, bazı işçilerin tersane girişinde slogan attığı, bazılarının ise kule vince çıkarak eylemlerini sürdürdüğü öğrenildi.

LİMTER-İŞ Sendikası Genel Başkanı Kamber Saygılı, tersane yönetiminin işçilerin haklarını ödemediğini ve sürecin 9 gündür sürdüğünü belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Sendikamıza üye 15 işçi arkadaşımız kıdem, ihbar ve yıllık izin hakları için tersane önünde direnişte. Tersane patronu, Aralık ayından bu yana ödenmeyen ücretleri geçtiğimiz gün yatırdı. Ancak işçilerin tazminat haklarını ödemiyorlar. Bu konuya isyan eden işçilerimizden bazıları grevlerine kule vinçte devam ediyor. Sorun çözülene kadar buradayız.”

İşçilerin Direnişi Sürüyor

Hem Yozgat Yerköy’deki Yüksek Hızlı Tren şantiyesinde hem de Tuzla Tersanesi’nde başlayan iş bırakma eylemleri, Türkiye’de işçilerin hak taleplerini gündeme taşıdı.

İşçiler ayakta ve hakları için mücadele etmeye devam ediyor.