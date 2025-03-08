Çanakkale Turizm Sektöründe Büyük Kriz: 15 Günlük Süre Yeterli mi?

Çanakkale Turizm Krizle Karşı Karşıya: Otellerin Kapanma Riski Sektörü Endişelendiriyor

Çanakkale Turizm sektörü, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı kapsamlı denetim süreci nedeniyle büyük bir krizle karşı karşıya. Bakanlık tarafından iletilen talimat doğrultusunda, il genelindeki tüm turizm tesislerinin 15 gün içinde incelenerek, gerekli şartları sağlamayan işletmelerin ruhsat ve izinlerinin iptal edilmesi planlanıyor. Ancak, turizm sektörü temsilcileri ve işletmeciler, verilen sürenin yetersiz olduğunu belirterek, birçok tesisin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguluyor.

Çanakkale Turizm Denetimlerinde İlk Müdahaleler: 36 Tesis Mühürlendi

Denetimler özellikle Gökçeada, Ayvacık, Küçükkuyu, Assos ve Bozcaada gibi turistik bölgelerde yoğunlaşmış durumda. İlk olarak Bozcaada’da 36 turizm tesisinin mühürlenmesi, sürecin ciddiyetini gözler önüne serdi. Yetkililer, bu denetimlerin turizm sezonu başlamadan tamamlanmasının amaçlandığını belirtirken, sektör temsilcileri sürecin aceleye getirilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Çanakkale’de faaliyet gösteren otel ve pansiyon işletmecileri, ruhsat iptalleri ile karşı karşıya kalan işletmelerin büyük bir ekonomik zarara uğrayacağını, bunun da bölgedeki turizm faaliyetlerini olumsuz etkileyeceğini dile getiriyor. Sezonun başlamasına kısa bir süre kala alınan bu karar, turizmcileri zor durumda bırakmış durumda.

Turizmcilerden Tepki: “15 Günlük Süre Yetersiz”

Turizm sektörünün önde gelen isimleri, 15 günlük sürenin yönetmeliklere uygun değişikliklerin yapılması için yetersiz olduğunu belirtiyor. Özellikle yangın güvenliği, acil çıkış düzenlemeleri, bina güçlendirme ve ekipman değişiklikleri gibi inşaat gerektiren işlemler için daha uzun bir süre tanınması gerektiğini ifade eden işletmeciler, süre uzatımı için yetkililere çağrıda bulunuyor.

Akol Hotel sahibi Ali Akol, işletmelerin yönetmeliklere uygun hale getirilmesine karşı olmadıklarını ancak süre konusunda ciddi sorunlar yaşandığını belirterek, “Denetimler yapılıyor, eksiklikler bildiriliyor. Ancak birçok madde doğrudan inşaat ve teknik düzenlemeleri kapsıyor. Bu düzenlemelerin 15 gün içinde yapılmasını beklemek gerçekçi değil” dedi.

Meclis Üyesi ve turizmci Armağan Aydeğer ise özellikle yangın yönetmeliği ve teknik ekipman tedarikinde yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. “Bize verilen süre, Türkiye genelindeki tedarik süreçlerini göz ardı eden bir uygulama. Bazı ürünlerin siparişi bile 2-3 ay sürebiliyor. 15 gün içinde nasıl tamamlanabilir?” ifadelerini kullandı.

Çanakkale Turizm İşletmeleri Tedarik ve Teknik Engellerle Mücadele Ediyor

Turizmciler, denetimlerde belirtilen eksikliklerin giderilmesi için makul bir süre tanınması gerektiğini vurguluyor. Bazı ekipmanların temin süresinin 3-4 ayı bulabildiğini, yangın kapıları, acil çıkış sistemleri ve duman tahliye sistemleri gibi teknik düzenlemelerin belirlenen süre içinde tamamlanmasının imkânsız olduğunu belirtiyorlar.

Turizmci İbrahim Gün, bu sürenin işletmeer için büyük bir ekonomik yük oluşturacağını ifade ederek, “Elimizde 20 maddelik bir eksiklik listesi var. Bunların tamamlanması için en az 6 aya ihtiyacımız var. 15 gün içinde bunları yerine getirmemiz imkânsız” dedi.

Bozcaada’daki işletmeciler, Kaymakamlık ile görüşerek denetim süresinin 15 Mayıs’a kadar uzatılmasını sağladı. Çanakkale’nin diğer turistik bölgelerindeki işletmeciler de benzer bir süre uzatımı için yetkililere çağrıda bulunuyor.

Turizmcilerden Ortak Çağrı: “Otellerin Kapatılması Çözüm Değil”

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu, otellerin ve pansiyonların turizm sezonu öncesinde toplu olarak kapatılmasının büyük bir ekonomik kayba neden olacağını belirterek, “Çanakkale’yi tanıtmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Ancak turistik işletmeler kapanırsa, bu tanıtımın bir anlamı kalmayacak. Otelleri kapatmak çözüm değil, işletmelere makul süre tanınmalı” dedi.

Turizm sektörü temsilcileri, denetim sürecinin daha sürdürülebilir bir planlama ile yönetilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Çanakkale Turizm sektörü büyük bir krizle karşı karşıya. Eğer süre uzatılmazsa, birçok işletme kapanabilir ve bu durum turizm gelirlerine büyük zarar verir” ifadelerini kullandı.

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Sektörün Beklentisi: Makul Süre ve Uzlaşmacı Yaklaşım

Çanakkale Turizm işletmeleri, yetkililerden denetim sürecinin daha esnek bir yapıya kavuşturulmasını talep ediyor. İşletmeciler, “Bazı kuralları hemen uygulayabiliriz, ancak inşaat gerektiren işlemler için süreye ihtiyacımız var” diyerek, süre uzatımı taleplerini yineliyor.

Turizmci Faruk Yücel, küçük otellerin 5 yıldızlı otellerle aynı kriterlerle değerlendirilmesinin haksız bir uygulama olduğunu belirterek, “Küçük işletmeler için de ölçek bazlı bir değerlendirme yapılmalı. Herkese aynı kontrol formu uygulanıyor ama koşullarımız çok farklı” dedi.

Çanakkale Turizmi İçin Kritik Süreç

Turizm sektörü temsilcileri, Bakanlık yetkilileriyle görüşerek, 15 günlük sürenin en az birkaç ay uzatılması için girişimlerini sürdüreceklerini belirtiyor. Eğer süre uzatılmazsa, Çanakkale turizm sektörünün büyük bir darbe alacağı ve yaz sezonunda birçok otelin hizmet veremeyeceği öngörülüyor.

Sektör temsilcileri, “Yönetmeliklere uyum sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz ancak süre uzatılmazsa bu süreç, işletmeler için büyük bir yıkım olur” diyerek, hükümete çağrıda bulundu.

Çanakkale Turizm sektörünün geleceği, yetkililerin alacağı kararlara bağlı olarak şekillenecek. Süre uzatımı yapılmazsa, birçok işletme kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak ve bölgenin turizm potansiyeli ciddi şekilde zarar görebilecek.