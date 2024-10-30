Muhabire saldırı iddiası: İşte arbedenin görüntüleri

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından A Spor muhabiri Emre Kaplan’a Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’ın koruması ve şoförü Sezgin Gülnar tarafından saldırıda bulunulduğu iddia edilmiş ve Gülnar tutuklanmıştı. Olayla ilgili yeni detaylar ve görüntüler ortaya çıktı.

Gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan BJK kongre üyesi ve Başkan Hasan Arat’ın yardımcısı Sezgin Gülnar ifadesinde şunları söyledi:

“28 Ekim günü Galatasaray Yönetim Kurulu ile birlikte Beşiktaş stadından hareket ederek saat 19.00 sıralarında Rams Park Stadyumuna geldim ve protokol tribününden stadyuma giriş yaptık. Müsabakayı burada takip ettim. Kendisini daha önce hiç tanımadığım, hiç görmediğim Emre Kaplan isimli şahsın sosyal medya üzerinden müsabaka sonunda zaten ciddi rahatsızlığı bulunan Başkan Hasan Arat hakkında yapmış olduğu, ‘Hasan Arat geçmiş olsun. Hüseyin Yücel geçmiş olsun. Acil şifalar dilerim’ şeklindeki paylaşımını gördüm. İçerik gizle 1 Gözlük kırıldı 1.1 Yaşanan arbedenin görüntüleri 1.2 Oda TV: İki kişi daha var 1.3 Sezgin Gülnar tahliye edildi Gözlük kırıldı Daha sonra yöneticilerle birlikte protokol tribünü ile basın tribünü arasında bulunan röportaj alanına gittim. Burada 2. başkanımız Hüseyin Yücel basın açıklaması yaptı. Sonra bu paylaşımı yapan Emre Kaplan isimli şahsın hesabında bulunan profil fotoğrafından tanıyarak orada muhabirlerin arasında gördüm ve zaten yakınımızda bulunan Emre Kaplan’a hitaben, ‘Neden bu tarz bir paylaşım yaptın. Ayıp değil mi?’ şeklinde soru sordum. Şahıs bana doğru gelmeye başladı. Daha sonra orada bulunanlarla arbede çıktı. Kargaşa anında yanımda bulunan arkadaşım Buğra Kaan Süer’e doğru döndü ve itişme anında arkadaşım Buğra’nın gözünde bulunan gözlüğü kırıldı. Emre Kaplan’ın yüzünde bulunan ve müdahale yapılan çiziğin bu gözlük sebebiyle olmuş olabileceğini düşünüyorum.”

Yaşanan arbedenin görüntüleri

Sezgin Gülnar ve Emre Kaplan arasında yaşanan olayın görüntüleri Onnik Azinyan ve Serdar Sarıdağ’ın Begikad TV’deki programında ekranlara yansıdı.

Görüntülerde yaşanan arbede ve Kaplan’ın ambulansa alınması görülüyor.

Bu arada Gülnar’ın ifadesinde bahsettiği, Ahmet Nur Çebi döneminde kulüpte sosyal medya sorumlusu olarak çalışan Buğra Kaan Süer X hesabından kırılan gözlüğünün fotoğrafını paylaştı ve Kaplan’ı gözlük camının yaraladığını iddia etti.

Süer’in paylaşımları şöyle;

“Dün yaşanan olay ile ilgili kasıtlı ve maksatlı şekilde yaratılmak istenen bilgi kirliliği sebebiyle bu yazıyı ve görseli paylaşıyorum.

Emniyete verdiğim yazılı ifademde de belirttiğim üzere yaşanan arbede sonucu muhabir kişinin yüzü sert bir biçimde benim yüzüme çarpmış, gözlüğümdeki kırılan cam parçası burnunu kesmiştir. Orada bulunan basın mensupları ve kişiler olayın bu şekilde olduğunun şahididir.

Basın mensuplarını rakip camialara, camia temsilcilerine bel altı şekilde vurmada aparat olarak kullanan kulüp ve bu duruma göz yuman kurumlar ortaya çıkan durumun baş sorumlusudur. Malum kulüple bağlantılı görev alan arkadaşlar kendileri için bu örgütlü yapıya alet olmamalıdır.

Camiamızdaki hiçbir basın mensubunun rakip camia ve camia temsilcilerine ne yüz yüze ne de sosyal medya aracılığı ile hiçbir terbiyesizliği ve holiganca tavrına şahit olmadım. Doğru olan budur. Örnek alınmalıdır.

Olayın ne şekilde gerçekleştiği çok net ve fiziki delillerle sabit olmasına rağmen verilen bu karar hiçbir mantığa ve vicdana sığmıyor. Yeri geldiğinde spora siyaset karıştırmayın diyenler bugün siyaseti spora karıştırarak bu kararın alınmasında rol oynamışlardır.

Aldığımız, alacağımız görevler, işler, hedeflerimiz, hiçbiri Beşiktaş ailesi içinde kurduğumuz güçlü bağlar kadar önemli değildir. Bu hayatta en özel anlarımızı Beşiktaş sayesinde yaşadık.

Tribünden abim, iyi niyetine her daim şahitlik ettiğim #SezginGülnarYalnızDeğildir”

Dün yaşanan olay ile ilgili kasıtlı ve maksatlı şekilde yaratılmak istenen bilgi kirliliği sebebiyle bu yazıyı ve görseli paylaşıyorum. pic.twitter.com/CNMTynNqNp — Buğra Kaan Süer (@BKSuer) October 29, 2024

Oda TV: İki kişi daha var

Öte yandan Oda TV de otoparkta yaşanan olayda Sezgin Gülnar’ın yanında iki kişi daha olduğunu ileri sürdü.

Haberde “Bu kişilerden biri Beşiktaş yönetiminde yer alırken diğeri de hem tekvando federasyonunda yöneticilik hem de Beşiktaş sosyal medya danışmanı olarak görev alıyor. Beşiktaş yöneticisi ve sosyal medya danışmanı, A spor muhabiri Emre Kaplan’ı tutarken Sezgin Gülnar’ın yumruk attığı öğrenildi. Öte yandan Beşiktaş yöneticisinin, A Spor muhabirini çalıştığı iş yerinden kovdurmakla tehdit ettiği de gelen bilgiler arasında.” ifadeleri kullanıldı.

Sezgin Gülnar tahliye edildi

Bu arada Beşiktaş’ın X hesabından yapılan paylaşımda Sezgin Gülnar’ın tahliye olduğu bildirildi.

Paylaşımda “Adalet yerini buldu, Sezgin Gülnar tahliye oldu! Şimdi eskisinden daha da fazla KENETLENME ZAMANI! Safları sıklaştırıyoruz” denildi.

Hasan Arat’ın ‘matruşka’ projesi