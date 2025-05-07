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Anayasa Mahkemesi’nden hayvan severlere kötü haber

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, sahipsiz hayvanlarla ilgili Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nun, iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini reddetti

NationalTurk NL07/05/2025
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Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, sahipsiz hayvanlarla ilgili Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nun, iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini reddetti
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Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, sahipsiz hayvanlarla ilgili Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nun, iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini reddetti.

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1 CHP, 17 maddelik kanunun iptali için dava açmıştı
2 Kanun içeriği nedir?

CHP, 17 maddelik kanunun iptali için dava açmıştı

CHP, 17 maddeden oluşan 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 16 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM’de dava açmıştı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, başvuruyu esastan görüşerek karara bağladı. Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, Kanunun iptal istemini reddetti.

Yüksek Mahkeme’nin bazı maddelerin iptal istemini oy birliğiyle, bazı maddelerin iptal istemini ise oy oy çokluğuyla reddettiği öğrenildi.

Kanun içeriği nedir?

Kanun, sahipsiz hayvanların kedi ve köpek ayrımı olmaksızın toplatılmasını, sahipsiz veya güçten düşmüş köpeklerin sahiplendirilinceye kadar bakımevinde tutulmasını, yerel yönetimlerin, sokakta yaşayan hayvanları ancak bakımevine aldıktan sonra rehabilite edeceklerini, belli şartlar durumunda hayvanların öldürülmesi ve ötanazisi hakkındaki usul ve esasları düzenliyor.

Anayasa Mahkemesi önünde toplanan vatandaşlar, karara tepki gösterirken TİP Milletvekili Sera Kadıgil de bir konuşma yaptı.

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NationalTurk NL07/05/2025
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