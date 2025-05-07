Ayşemden Akın’dan Cemil Önal isyanı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ‘Halil Falyalı Yaşıyor’ yazı dizisinde yer alan çarpıcı ifşaların kaynağı Cemil Önal’ın Hollanda’da infaz edilmesinin ardından gazeteci Ayşemden Akın’ da tehditlerden nasibini almıştı. Cemil Önal’la Hollanda’da yaptığı görüşmedeki ifşalarını gazetesi Bugün Kıbrıs’ta yayınlayan Ayşemden Akın, sosyal medya hesabından isyan etti.

Ayşemden Akın, KKTC’deki polis korumasının çekildiğini X’teki hesabında şu sözlerle dile getirdi:

‘Halil Falyalı Yaşıyor’ yazı dizisinde yer alan iddiaların tanığı Cemil Önal infaz edildi. O günden beri her sabah evimizin önünde yarım saat bir polis aracı bekliyordu. En azından çocuğumuzu okula götürürken bir parça güvende hissediyorduk.

Bugün o koruma da kaldırıldı.

Eşim polise ulaştı. Cevap net: “Artık sabahları araç beklemeyecek, sadece devriye artırılacak.”

Hani dün ne diyordunuz? “7/24 koruma sağlayacağız.”

Şimdi var olanı bile geri çektiniz.

Daha önce “Evden çıkarken polise haber verin, gideceğiniz yere kadar eşlik edelim” diyordunuz. Dünden itibaren bu da iptal edildi. Yeni uygulama: “Nereye gidecekseniz söyleyin, biz oraya devriye yollarız.”

Bu ne demek? Beni hedef haline getirmek mi istiyorsunuz?

Polisin bu geri adımı Falyalı’nın içerideki adamlarının işi mi?

Yoksa bu, yurttaşını koruyamayan bir devletin çöküşü mü?

Adını ne koyarsanız koyun, bu açık bir göz yummadır.

Cemil Önal susturuldu. Biz hala tehditle, ev hapsinde yaşıyoruz.

Ama herkes şunu bilsin: Bugünler geçer, geriye sadece hakikatin gücü kalır!

Sabah koruması geri döndü

Ayşemden Akın daha sonra yaptığı paylaşımda ise “Güncelleme: Az önce bölge sorumlusu polisler eve geldi. Sabah korumasının devam edeceğini söyledi. Bilginize…” diye yazdı.

KKTC polisi ise açıklamasında “Ayşemden Akın’a 24 saat koruma için yasamız yok” savunmasını yaptı