Mansur Yavaş Net Konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaştan son dönemde hakkında artan eleştirilere yanıt geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, uçuş tercihleriyle ilgili kamuoyunda oluşan tartışmalara yanıt verdi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a ekonomi sınıfında gidip dönüşte business class’ta uçtuğu yönündeki eleştiriler üzerine açıklama yapan Yavaş, tüm uçuş masraflarını kendi cebinden karşıladığını ve belediyeden bu konuda herhangi bir ödeme almadığını belirtti.

Ayrıca, harcırah da almadığını ifade eden Yavaş, kendi imkanlarıyla seyahat ettiğini ve genellikle ekonomi sınıfını tercih ettiğini söyledi. Şatafatlı bir yaşam istemediğini vurgulayan Yavaş, uçuş biletlerinin dökümünün Türk Hava Yolları’nda mevcut olduğunu ve isteyenlerin buradan kontrol edebileceğini dile getirdi. Ayrıca, diğer yetkililere de halkın içinde uçmalarını tavsiye etti.

Bu açıklamalar, Yavaş’ın sade yaşam tarzını ve şeffaflık ilkesine bağlılığını göstermesi açısından dikkat çekti. Kamuoyunda, özellikle kamu görevlilerinin harcamaları konusunda hassasiyetin arttığı bir dönemde, Kamuoyuna net bir mesaj niteliği taşıyan bu yanıt Mansur Yavaşın bir kez daha dikkatleri üzerine çekmesine sebep oldu.