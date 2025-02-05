Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ile teröre karşı güç birliği yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ankara’da düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülkenin teröre karşı iş birliği yaparak bölgede huzur ve güven ortamını tesis edeceğini söyledi. Erdoğan, Suriye’nin yeniden imarı ve ekonomik kalkınmasına destek vereceklerini belirtti.

Suriye ile yeni bir dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı Ankara’da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığını belirtti. “Dayanışma içerisinde hareket ederek, terörün olmadığı bir huzur ve güven iklimini ortak coğrafyamızda tam manasıyla hakim kılacağımıza inanıyorum.” dedi.

13 yılı aşkın süredir devam eden savaşın ardından Suriye’nin kendi geleceğini belirleme iradesine sahip olduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye’nin Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

PKK ve DEAŞ’a karşı ortak mücadele

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini belirterek, Ahmed Şara ile yapılan görüşmelerde, terör örgütleri DEAŞ ve PKK’ya karşı ortak mücadele konusunun ele alındığını ifade etti.

“Suriye’nin kuzeydoğusunu işgal eden terör örgütlerine karşı her türlü desteği sağlamaya hazırız.” diyen Erdoğan, bölgedeki güvenliği sağlamak için iki ülkenin ortak hareket edeceğini açıkladı.

Suriye’nin yeniden inşasına destek verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’nin harap olmuş altyapısını yeniden inşa etmek için destek sağlayacağını duyurdu.

“Suriye’nin ekonomik kalkınması hızlandıkça, gönüllü geri dönüşler de artacaktır.” diyen Erdoğan, Suriye’ye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması için diplomatik girişimlerin devam edeceğini belirtti.

Şara: Türkiye ile stratejik ortaklığı derinleştireceğiz

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ise, Türkiye’nin Suriye halkına verdiği desteği asla unutmayacaklarını ifade ederek, iki ülke arasındaki iş birliğini her alanda genişletme kararlılığında olduklarını belirtti.

“Türkiye ile derin stratejik ortaklık kurarak, ekonomik, kültürel ve güvenlik alanlarında iş birliğimizi güçlendireceğiz.” diyen Şara, İsrail’in Suriye’nin güneyindeki tampon bölgeden çekilmesi için uluslararası baskının artırılması gerektiğini de vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı en kısa sürede Suriye’ye davet ettiğini belirten Şara, bölgedeki barış ve istikrar için iş birliğinin kritik önemde olduğunu söyledi.

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