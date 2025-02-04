CHP teğmenlere sahip çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), son bir yılda iki iç meseleyle kamuoyunun gündemine geldi. İlk olay, 10 Kasım 2023 tarihinde Tuzla Piyade Okulu’nda meydana geldi. Atatürk’ün fotoğrafını takmayı ve anmaya katılmayı reddeden bazı teğmenler ile diğer teğmenler arasında tartışma yaşandı. İkinci olay ise 30 Ağustos 2024 tarihinde Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreninde gerçekleşti. Törenin resmi bölümü tamamlandıktan sonra, yüzlerce yeni mezun teğmen tören alanında toplanarak kılıç çekip yemin etmiş ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını atmıştı. Bu görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 5 Eylül’de yaptığı açıklamayla olayın detaylı bir şekilde incelendiğini duyurmuştu.

Bu olayların ardından başlatılan disiplin soruşturmaları sonucunda, 5 teğmen ve 3 disiplin amiri Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi. İhraç edilen teğmenlerden 128 milyon lira tazminat istendiği açıklandı.

Konu üzerine tartışmalar sürerken, CHP’den bu konuyla alakalı önemli bir adım geldi. Bugün partisinin grup toplantısını kapatmadan hemen önce konuya değinen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, haberde bahsedilen her iki olayda mesleklerinden atılan teğmenlere CHP’nin sahip çıkacağını açıkladı. Bu kapsamda teğmenlerin tazminat dahil her türlü ihtiyacı CHP milletvekilleri tarafından milletvekili maaşları aracılığıyla sağlanacak. Oylama alışılmışın aksine kamuoyuna açık yapıldı ve Özgür Özel’in teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Özgür Özel, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu teğmenler o hayalini gördükleri gün çok sevdikleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, orduya, bayrağa bağlılıklarını dile getirmek için kılıçlarını çekip ataya, bayrağa ve millete, devlete sadakat yemini etmek istediler.” ￼

Özel, teğmenlerin ihraç edilmesine tepki göstererek, iktidar değiştikten sonra hiçbir kayıpları olmadan şanlı üniformalarına kavuşturacaklarını belirtti. Ayrıca, teğmenlerin yediği ekmeğin de yaktığı kurşunun da borcunun kendilerine ait olduğunu vurguladı. ￼

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Atatürk’ün isminden bile alerji duyanlar, onun askerlerinden rahatsız olacaktı elbet. Türkiye’nin kutuplaşmasından ve gerginliğinden beslenen iktidar, çok iyi yetişmiş gençleri hedef göstermekten ve hiçbir hukuki gerekçe olmadan ihraç etmekten çekinmedi.” ifadelerini kullandı. ￼

Bu gelişmeler, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve teğmenlere destek mesajları sosyal medyada hızla yayıldı. Birçok kullanıcı, teğmenlerin yanında olduklarını belirterek, alınan kararı eleştirdi. Özellikle gençler arasında teğmenlere yönelik destek kampanyaları düzenlenmeye başlandı.

Öte yandan, bazı kesimler ise teğmenlerin eylemlerini disiplin ihlali olarak değerlendirerek, TSK’nın aldığı kararı desteklediklerini ifade ettiler. Bu durum, toplumda farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Uzmanlar, bu tür olayların TSK’nın disiplin yapısı ve sivil-asker ilişkileri açısından önemli olduğunu belirtiyor. Ayrıca, siyasi partilerin bu konudaki tutumlarının da önümüzdeki dönemde tartışmalara yol açabileceği ifade ediliyor.

Sonuç olarak, teğmenlerin ihraç edilmesi ve CHP’nin bu teğmenlere sahip çıkma kararı, Türkiye’nin gündeminde önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili gelişmelerin ve tartışmaların sürmesi bekleniyor.