Askeri kargo uçağı düştü

Azerbaycan’dan havalanan kargo uçağı düştü

Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek için havalanan C130 askeri kargo uçağı Gürcistan’da düştü.

Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askerî kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da düşen C130 askeri kargo uçağı hakkında açıklama yaptı: “Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile telefonla görüştüm. Sayın Bakan da olay yerine geçiyor.”

Son yapılan açıklamada ise uçakta 20 askeri personelin bulunduğu bildirildi.