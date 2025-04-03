Avrupa Parlamentosu Ekrem İmamoğlu İçin Sert Tepki: AB’nin Tavrı Netleşiyor

Avrupa Ekrem İmamoğlu davasına yönelik sessizliğini bozdu. Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması, Birliğin yasama organı olan Parlamentosu’nda (AP) geniş çapta tartışıldı. Özellikle AP’nin “Türkiye’deki Demokratik Baskılar ve Ekrem İmamoğlu’nun Tutuklanması” konulu genel kurul oturumu, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin yeniden sorgulanmasına yol açtı.

Avrupa Komisyonu’ndan Sert Tepki

Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Türkiye’ye yönelik yapacağı ziyaretleri iptal ettiğini duyurdu. Kos, 11-13 Nisan’da düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu’na katılımını ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek için Ankara’ya yapacağı ziyareti iptal ettiğini açıkladı.

Kos, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Türkiye’de Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmaya hazırlanırken hukuki müdahaleye maruz kalması ciddi soru işaretleri doğuruyor. Türkiye, Avrupa’nın stratejik bir ortağıdır. Kanallarımızı ve iş birliği alanlarımızı kapatmak, kimseye, özellikle de temel özgürlükler ve değerler ile Türkiye’nin AB yönelimini talep eden Türkiye halkına fayda sağlamayacaktır.”

Kos ayrıca, Türkiye’nin NATO müttefiki olduğunu ve dış politika, bölgesel konular ve yasa dışı göçle mücadelede önemli bir ortak olduğunu belirtti. Ancak, Türkiye’nin demokratik değerlerden uzaklaşmasının AB ile ilişkileri olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Ortak Bildiri Yayınlandı

İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile Marta Kos, ortak bir bildiri yayımladı. Bildiride, yıl başından bu yana tutuklanan siyasi aktörlere değinilerek, bu tutuklamaların “Türkiye’nin köklü demokratik geleneğine bağlılığı konusunda soru işaretlerine yol açtığı” vurgulandı.

AP Üyelerinden İmamoğlu İçin Destek

Kos’un kararına Avrupa Parlamentosu üyeleri de destek verdi. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) AP Kanadı Başkanı Emmanouil Kefalogiannis, 14-15 Nisan’da yapılması planlanan toplantıya katılmayacaklarını açıkladı. Bu karar, Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye’ye karşı alınan en güçlü tepkilerden biri olarak değerlendirildi.

AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Kos’un Antalya Diplomasi Forumu’na katılmama kararını ve KPK’ya AP tarafından katılım sağlanmaması kararını “memnuniyetle karşıladığını” belirtti. Amor, X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Üyelik demokrasiyle ilgilidir. Sadece jeopolitik konumu AB ’nin kapılarını Türkiye’ye açmaya yetmeyecek.”

Yeşiller Grubu ve Avrupa’yı Yenile Grubu’ndan Sert Mesajlar

Yeşiller Grubu’ndan Slovenyalı Milletvekili Vladimir Prebilic, AP oturumunda söz alarak, Türkiye’ye net bir mesaj gönderilmesi gerektiğini vurguladı. Prebilic, demokratik değerlerden uzaklaşan Türkiye’nin AB sürecini tehlikeye attığını belirtti.

Avrupa’yı Yenile Grubu’ndan Hollandalı parlamenter Malik Azmani ise, AB’nin Türkiye’deki gelişmelere karşı sessiz kalmaması gerektiğini ifade etti. Azmani, İmamoğlu’nun tutuklanmasının AB’nin demokratik değerleriyle bağdaşmadığını vurguladı.

Türkiye-AB İlişkilerinde Kriz Derinleşiyor

Avrupa İmamoğlu davası ile ilgili olarak tepkilerini daha sert bir şekilde ortaya koyarken, bu durumun Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir krizin habercisi olduğu belirtiliyor. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması, özellikle Türkiye’nin AB üyelik sürecini zora sokan bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

AP’deki bu sert tepkiler, Türkiye’nin demokratikleşme sürecine ilişkin ciddi eleştirilerin gündemde olduğunu gösteriyor. Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinin geleceği, bu süreçte alınacak kararlarla şekillenecek gibi görünüyor.