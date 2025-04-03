Cem Yiğit Üzümoğlu, sosyal medya üzerinden yapılan boykot çağrılarına katıldığı gerekçesiyle gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında ünlü oyuncunun da bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alındı. Cem Yiğit Üzümoğlu’nun gözaltına alınması, sanat camiasında büyük yankı uyandırdı.

Cem Yiğit Üzümoğlu Kimdir?

Cem Yiğit Üzümoğlu, 1 Mart 1994 tarihinde İstanbul’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Özellikle Netflix’te yayımlanan “Rise of Empires: Ottoman” dizisindeki Fatih Sultan Mehmet rolüyle uluslararası alanda büyük beğeni topladı. Ayrıca, “Hakan: Muhafız”, “Alev Alev” gibi popüler dizilerde de başarılı performanslar sergiledi.

Üzümoğlu, yetenekli oyunculuğuyla kısa sürede Türk televizyon ve sinema dünyasında önemli bir yer edindi. Aynı zamanda tiyatro sahnelerinde de aktif olan Üzümoğlu, özellikle genç kuşağın başarılı temsilcilerinden biri olarak gösteriliyor.

Gözaltına Alınan Diğer Kişiler

Üzümoğlu dışında gözaltına alınan diğer kişilerin isimleri ve yaşları şu şekilde:

• Bekir A. (26)

• Yeliz A. (24)

• Mehmet E.C. (50)

• Berna G.K. (50)

• Ömer Ç. (38)

• Şenay A. (43)

• Aslı Y. (37)

• Muhammet E.Ö. (34)

• Ceren Ö. (25)

• Damla K. (41)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturmanın temelinde, 2 Nisan Genel Tüketim Boykotu çağrılarına sosyal medya aracılığıyla destek vermek yer alıyor.